Verdensstjernen Sting er til stede i Danmark for at afsløre, at hans musical, "The Last Ship", får premiere på Østre Gasværk Teater i København i foråret 2025

Sting står bag musicalen "The Last Ship", og den får om godt halvandet års tid skandinavisk premiere på Østre Gasværk Teater i København.

Det afslører ingen ringere end verdensstjernen selv, som er til stede på den københavnske venue på Østerbro tirsdag middag for at annoncere nyheden.

Her overraskede den 72-årige Grammy-vindende musiker det inviterede publikum med en særlig optræden, da han fremførte udvalgte numre fra musicalen, som han selv har skrevet musik og tekst til.

- Det er en mangeårig drøm, der går i opfyldelse, når vi producerer "The Last Ship" - fantastisk musik af selveste Sting til en vedkommende og rørende fortælling om udlængsel, afsavn, tilhør, forandring og kærlighed, siger teaterchef Søren Møller i pressemeddelelsen.

- I gasværkets unikke rå og samtidig magiske teaterramme kan det kun blive en enestående oplevelse, lyder det videre fra ham.

Stings rødder går tilbage til den lille nordøstengelske havneby Wallsend. Det er barndomserindringerne fra dengang, som inspirerede Sting til at skabe sin egen musical, som fik premiere i 2014 i Chicago og efterfølgende blev opført på Broadways ikoniske brædder.

I "The Last Ship" tager Sting publikum med ind i en industrialiseret verden centreret om sin hjemstavn, og særligt det vidtrækkende skibsværft på havnen, der var nabo til hans barndomshjem. Skibsværftet var truet af lukning, og det havde stor indvirkning på den lille by.

I musicalen udspiller det sig gennem en sømand, som vender hjem til havnebyen, der er som forandret. Sting ønsker gennem musicalen at hylde fællesskabets kamp og stoltheden over ens hjemby, lyder det i pressemeddelelsen.

Ud over den musik, som Sting har skrevet specifikt til forestillingen, er der også genhør med nogle af stjernens store hits som "All This Time", "Island of Souls" og "When We Dance".

Sting har selv ved nogle opførelser medvirket i musicalen. Men der er ikke blevet offentliggjort nogle navne på rollelisten på Østre Gasværk Teaters opsætning.

"The Last Ship" får premiere på Østre Gasværk Teater i København 7. marts 2025.

Siden bliver Sting-musicalen opført i Musikhuset Aarhus fra 9. maj 2025.

/ritzau/