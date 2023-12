Stine Bramsen og Barbara Moleko skal vække sange om København til live i forestillingen "Sange fra byens hjerte" på Østre Gasværk næste år.

Når tæppet går op for forestillingen "Sange fra byens hjerte", bliver det første gang, at sangerinde og sangskriver Stine Bramsen kan opleves på de skrå brædder.

Det sker til næste år på Østre Gasværk Teater, oplyser teateret i en pressemeddelelse.

- Jeg er så glad for, at jeg skal være med i "Sange fra byens hjerte". Det er stort for mig, siger 36-årige Stine Bramsen i meddelelsen.

- Jeg har altid været nysgerrig på teaterverdenen - og Østre Gasværk Teater er jo et fantastisk rum at få lov at stå i, tilføjer hun.

Stine Bramsen får på scenen selskab af Barbara Moleko, Kira Skov, Sharon Kumaraswamy, Bjørn Fjæstad og William Torp.

En gruppe af solister, som teaterchef Søren Møller kalder for "et luksushold".

Sangerne skal prøve kræfter med et format, hvor de skal give nyt liv til ikoniske og klassiske sange om København.

Her bliver sange som Tina Dickows "Copenhagen" og bandet Love Shops "Copenhagen Dreaming" fortolket på ny.

Hver solist vil ligeledes præsentere et nyt originalt nummer fra egen hånd, som også handler om København.

Østre Gasværk Teater vil med sin efterårsforestilling give publikum en koncertoplevelse, hvor de bliver taget med på, hvad teateret kalder en tur gennem Københavns musikalske sjæl.

Musikken bliver skabt af Østre Gasværk Teaters Musikteaterlandshold, der består af freelancemusikere, som i samarbejde med solisterne skal vække storbyen til live.

Forestillingen får premiere den 20. september 2024 på Østre Gasværk Teater i København.

/ritzau/