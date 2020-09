Den allestedsværende coronapandemi har vendt sangerindens hverdag og professionelle virke helt på hovedet.

Efter fem års pause genopstod popbandet Alphabeat sidste år, og denne sommer skulle genforeningen være kulmineret med en række koncerter på landets store scener.

Men allerede inden at bandet tog hul på turnéen, satte den allestedsværende coronapandemi en stopper for musikken, og det har ikke kun ændret Alphabeat, men også Stine Bramsens personlige planer, fortæller hun.

- Jeg troede, vi stod et sted, hvor vi skulle have den sidste store sommer med Alphabeat, og så skulle jeg til at åbne for noget solo igen. Så jeg står et lidt sjovt sted nu, siger Stine Bramsen og uddyber:

- Jeg står med en fod i hver lejr. Jeg nyder stadigvæk at være i Alphabeat og alt, hvad jeg kan der. Men det, vi er megagode til, er at optræde live, og hvornår får vi lov til at gøre det igen?, spørger sangerinden.

Aflysningen ramte hende og resten af bandet som et chok, fortæller hun.

- Det er blevet rigtig tydeligt under corona, at alt det, man har bygget op i to år, kan blive revet væk på et splitsekund. Det er en hardcore branche, og man skal kun være i den, hvis man elsker det. Det er halvandet års løn, der røg sådan her, siger hun og knipser.

- Vi skal nok klare os. Men det er brutalt. Det går også ud over de 20-30 mennesker, vi havde ansat, som heller ikke får deres løn. Da vi samlede Alphabeat igen, var denne sommer vores peak, både mentalt og økonomisk. Vi kan håbe, vi kommer ud og spiller næste sommer, men det vil aldrig være samme følelse i år.

Det var ikke kun professionelt, at hverdagen er blevet vendt på hovedet - det er den også på privatfronten.

Mens hun måtte indstille sig på, at halvandet års løn var pist væk, skulle hun samtidig hjemmepasse sine to poder, Lasse på tre år og femårige Alfred, som lige er begyndt i skole, samtidig med at familien stod midt i en flytning og indkøring i nye institutioner.

- Det var virkelig heftigt - og virkelig også heftigt at være mor. Det har været en prøvelse at bevare det gode humør, siger hun.

Efter at stikket ufrivilligt blev trukket på den store gendannelsesturné med Alphabeat har Stine Bramsen i stedet kastet sig over at skrive nye sange som solist.

- Det har været rigtig godt for min tro på, at der kommer en fremtid, hvor jeg er sangerinde igen. Det hjælper på lysten og troen på, at jeg skal blive ved med at lave musik og nok skal komme til at spille live igen en dag, siger Stine Bramsen.

- Der er ikke noget tidspunkt i mit liv, hvor jeg formår at være så nærværende, som jeg er, når jeg står der og fortolker noget foran publikum. Der er ikke noget, der kan sammenlignes med det, siger hun.

Stine Bramsen kickstartede sin solokarriere med udgivelsen af debutsinglen "Prototypical" for fem år siden, og det var en af grundene til, at hun sagde ja til at medvirke i musikfortolkningsprogrammet "Toppen af poppen" tilbage i 2015.

Derfor var hun heller ikke i tvivl om at deltage i jubilæumssæsonen "10 år på toppen af poppen", som netop nu ruller over skærmen.

Det var for at markere, hvordan hele hendes soloeventyr startede.

- Jeg havde sagt nej to gange før, fordi jeg ikke syntes, jeg var moden til det. Men så stod jeg over for at skulle cementere, at jeg også var noget andet end hende fra Alphabeat, og så sagde jeg ja, forklarer Stine Bramsen.

- Da jeg var med for seks år siden, var min ældste søn ni måneder, så det var uden tvivl noget af det hårdeste, min lille familie har prøvet.

- Det er nogle ret vilde dage fra tidlig morgen til 23 om aftenen, og hver gang de andre havde en lille pause, løb jeg hen for at amme min søn og forsøge at være til stede med ham. Så vi var glade for at mærke, at det havde været det værd. Sådan har vi det også, når vi kigger tilbage nu.

"10 år på Toppen af poppen" kan ses på TV2 og TV2 Play søndag klokken 20.

/ritzau/