Drømmene for 2020 var store, men corona bremsede dem alle for Alphabeat, der dog tager noget godt med videre.

Det mærkeligste år nogensinde.

Sådan beskriver forsanger i Alphabeat Stine Bramsen året, der er netop et gået på hæld, og som i altovervejende grad har stået i coronapandemiens tegn.

Drømmene for 2020 var ellers store for hitgruppen, der fandt sammen igen i 2019 efter nogle års pause.

- Vi var så klar til den her genforening, der skulle kulminere i sommeren 2020. Vi havde glædet os sindssygt meget og var fulde af energi, men så ramte vi muren, fortæller Stine Bramsen, som sammen med gruppen står bag megahits som "Fascination" og "Shadows".

Hendes bandkollega Anders Stig Gehrt-Bendixen, som går under navnet Anders SG, istemmer.

- Vi fik dopaminchok på dopaminchok, og alle vores mål gik i opfyldelse - vi nåede en udsolgt tour, vi spillede store arenakoncenter, og så skulle sommeren være kronen på værket.

- Vi skulle ud, hvor vi føler os allerbedst tilpas, nemlig ude på festivalerne, som vi har spillet, siden vi begyndte som band. Det er vores scene, og vores publikum, så det var virkelig et slag i ansigtet, forklarer han.

Alle sommerens festivaler blev aflyst som følge af coronapandemien, der ramte Danmark i det tidlige forår 2020.

Men selv om det ifølge Stine Bramsen var et kæmpe slag, både mentalt og økonomisk, så tager gruppen alligevel læring med videre.

- Jeg har lært meget om kontrol. At acceptere at nogle ting er ude af ens hænder, og uanset hvor mange rigtige ting man har gjort, og hvor meget man bygger op, så bliver det nogle gange slukket for øjnene af én.

- Sådan er det bare. Men vi har nået at have nogle sindssygt fede måneder sammen, hvor vi stod sammen på scenen og elskede det og kunne mærke, hvorfor vi var samlet igen, forklarer hun.

Anders SG forklarer, at gruppen også er blevet mindet om at nyde øjeblikket her og nu.

- Det var vi ikke så gode til, da vi var yngre. Der tænkte vi mest på, hvilken koncert vi skulle spille i morgen.

- Så det har vi praktiseret meget, og det har den her situation mindet os endnu mere om, fortæller han.

Det tog dog lidt tid for gruppen at nå til den erkendelse og accept af situationen, fortæller Stine Bramsen.

- Vi reagerede selvfølgelig forskelligt, for vi er seks individer. Jeg skulle selv bruge et par måneder på at være vred, såret og føle mig som et offer. Men så gravede jeg mig selv op og accepterede, at der er ikke noget at gøre.

- Vi må få det bedste ud af den her tid, og så håber vi, at vi får lov at gennemføre den næste tour, og at den bliver lige så fantastisk, som det vi havde set frem til. Så må vi se, hvad sommeren 2021 byder.

Gruppens største håb for det nye år er en effektiv coronavaccine, så der igen kan komme liv i musikbranchen, som har været hårdt ramt under krisen.

I september meddelte gruppen, at de igen holder pause efter sommeren 2021, når festivalerne, som forhåbentligt kan afvikles, er blevet afholdt.

/ritzau/