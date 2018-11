Det er snart slut for det populære TV 2-program Årgang 0. Og hvad skal man så lave?

Da B.T. møder tv-stjernen Stephanie fra programmet til Vild med dans-finalen i Horsens, er hun slet ikke i tvivl om sin store tv-drøm.

»Jeg elsker Vild med dans meget. Rigtigt meget. Jeg har fulgt med, lige siden jeg var 11-12 år, og jeg har set finalen live 3-4 gange,« siger hun og fortsætter:

»Skriv, ring, jeg skal nok sige ja.«

Simon Stenspil og Asta Björk var seernes favorit fredag aften i Horsens og løb med sejren i Vild med dans 2018. Foto: Martin Sylvest Vis mere Simon Stenspil og Asta Björk var seernes favorit fredag aften i Horsens og løb med sejren i Vild med dans 2018. Foto: Martin Sylvest

Hun lægger dog vægt på, at det ville være smart at blive færdig med gymnasiet først.

Men hvis der skulle komme et spændende tilbud, så kan det da godt være, at danskerne kommer til at se hende på skærmen igen.

18-årige Stephanie har dog også en anden sjov ambition.

Hun synes, at værtsarbejde på tv-programmer som Ex on the beach og Love island kunne være spændende.

Var Simon Stenspil og Asta Björk de rigtige vindere af Vild med dans?

»Det kunne være sjovt at se helt tæt på, hvordan folk ter sig, når de får noget indenbords.«

At det er sidste sæson af Årgang 0 er både sørgeligt, men også starten på et nyt kapitel for 18-årige Stephanie.

»Det er trist at sige farvel til alle menneskene bag programmet, men det er også rart at få lidt ro, privatliv og ikke stresse over det.«