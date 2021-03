Corona spænder ben for, at regeringens ministre kan mødes fysisk med dronningen og kronprinsen i statsråd.

Når dronning Margrethe og regeringens ministre skal holde statsråd tirsdag, vil det foregå anderledes end normalt.

Mens dronning Margrethe og kronprins Frederik som sædvanligt vil være til stede i Statsrådssalen på Christiansborg Slot, deltager ministrene virtuelt. Det sker som følge af coronasituationen.

Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse. Det er aldrig sket før, at et statsråd afholdes virtuelt.

De får også mere travlt end normalt.

Ved et almindeligt statsråd behandles omkring 100 sager. Men ved tirsdagens statsråd er der over 250 sager på dagsordenen. Det skyldes, at flere planlagte statsråd har været aflyst tidligere.

/ritzau/