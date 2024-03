Kong Frederik X er for første gang siden tronskiftet vært for et Statsråd, hvor love skal vedtages.

Med den traditionelle rødbrune statsrådsmappe under armen er statsminister Mette Frederiksen (S) mødt i Statsrådet tirsdag med kongen som vært for første gang siden tronskiftet.

På det sociale medie Instagram har hun delt et billede af sig selv med mappen under armen.

- Jeg glæder mig ved, at den fine tradition fortsætter gennem generationer. Det er vigtigt, at vi også i et moderne samfund holder fast i nogle af vores gamle traditioner, skriver hun.

Alle love og vigtige regeringsforanstaltninger bliver behandlet i Statsrådet. Her stadfæstes de lovforslag, som Folketinget har vedtaget.

Desuden er det også her regeringen forelægger de lovforslag, som den agter at fremsætte, over for kongen.

Statsrådet er mest en højtidelig ceremoni og ikke et møde, hvor der bliver truffet beslutninger.

Tirsdagens Statsråd med kong Frederik, statsministeren og den resterende regering begyndte klokken 9:30.

I Sverige er regentens rolle som leder af et statsråd og som den, som udpeger regeringen, afskaffet. Herhjemme er der også flere gange stillet spørgsmål til værdien af ministrenes møder med regenten.

Statsrådssalen på Christiansborg Slot dannede også rammerne om et Statsråd af signifikant mere historisk betydning i januar.

Dronning Margrethe indtog pladsen for bordenden i Statsrådet 14. januar, hvor hun underskrev sin abdikationserklæring.

Herefter drog hun faklen videre til sin søn, der symbolsk overtog hendes plads for bordenden med sin søn, kronprins Christian, på den ene side og statsminister Mette Frederiksen (S) på den anden.

Herfra havde han officielt gået titlen som konge og dermed Danmarks regent.

/ritzau/