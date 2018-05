Den tyske sang bliver sunget af Michael Schulte, der taler dansk, og sangen er skrevet sammen med en dansker.

København. Han taler flydende dansk, har gået i dansk skole og hans bud på en vindersang er skrevet af en dansker.

Hvis Tysklands Eurovision-finalist skulle gå hen og vinde, så er der i den grad også lidt stjernedrys til Danmark.

Michael Schulte er nemlig vokset op nær Flensborg i Sydslesvig blandt det danske mindretal, og så har han oven i købet gået i dansk skole.

- Jeg har elsket at vokse op med to forskellige sprog. Jeg tror, det er noget, der gør en en smule klogere og giver en et bredere syn på verden. Og samtidig har det danske sprog også gjort det lidt nemmere for mig at lære det engelske sprog også når jeg skriver sange, fortæller Michael Schulte på flydende dansk i følge DR.

Danske Thomas Stengaard er en af sangskriverne bag sangen "You Let Me Walk Alone", der er Tysklands Eurovision-bud.

Han har tidligere været en af kræfterne bag den danske vindersang "Only Teardrops", som Emmelie de Forest sejrede med i 2013.

- På den måde er min sang jo også meget dansk, så jeg håber da, at danskerne vil stemme på mig, siger Michael Schulte ifølge DR.

Bookmakerne mener, at det kunne blive til en placering i top fem for Michael Schulte. Det danske bidrag "Higher Ground", som bliver sunget af Jonas Flodager Rasmussen, ligger ifølge bookmakerne cirka midt i feltet.

/ritzau/