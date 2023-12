I Mikael Wulffs første film alene bag kameraet har han sikret sig Rasmus Bjerg, Brian Lykke og Thit Aaberg i generationssammenstødet "Højst besynderlige typer".

Hvilken dynamik - eller snarere generationssammenstød - opstår der, når to mænd midt i 40'erne møder en ung kvinde?

Det er omdrejningspunktet i Mikael Wulffs nye film, "Højst besynderlige typer", som er komikeren og manuskriptforfatterens debut som ene instruktør.

Han har kapret komiker og skuespiller Brian Lykke, som springer ud i sin første hovedrolle, sammen med den prisvindende skuespiller Rasmus Bjerg og det unge talent Thit Aaberg som trioen i front for "Højst besynderlige typer".

- Filmen handler om min generation - lad os kalde den Generation X. Dem, der var unge og sprudlende - i hvert fald berusede - i 90'erne. En generation, der præcis ligesom mig går vanvittigt meget op i netop komedie. Den vigtigste målestok i 90'erne var: Er det sjovt? Alt andet var nærmest ligegyldigt, lyder det fra Mikael Wulff i en pressemeddelelse.

Filmen handler om Martin - spillet af Brian Lykke - som frier til sin kæreste. Men hun svarer ved at grine ham op i hovedet og gå.

Martin drukner sorgerne og vågner næste dag på gulvet i et bofællesskab af unge mennesker. Blandt andre Freja, spillet af Thit Aaberg.

Sammen begiver de sig ud i byen dagen derpå for at genfinde ringen, som han glemte aftenen før. Her får de følgeskab af Martins gamle ven i skikkelse af Rasmus Bjerg.

"Højst besynderlige typer" er en komedie om at åbne op, sige sine hemmeligheder højt og få det godt igen, lyder det fra Mikael Wulff, der kalder det et kærligt og kritisk portræt af en generation.

- I filmen spiller Rasmus Bjerg og Brian Lykke to midaldrende vrøvlehoveder, som er stivnet i den ironiske jargon. De to kolliderer med den unge generation gennem Thit Aabergs karakter. En zoomer, som finder ironien og distancen ubrugelig og afkræver følelsesmæssig autenticitet, siger den 51-årige instruktør i pressemeddelelsen og tilføjer senere:

- Jeg skal være helt ærlig: Jeg elsker på mange måder stadig den generation. Jeg synes, at den havde ret i mange ting. Livet er svært og rummer nederlag og umiddelbar meningsløshed – hvorfor ikke kæmpe sig igennem det morads med jokes?

"Højst besynderlige typer" kan ses hos en række streamingtjenester - herunder Blockbuster og Viaplay - fra 18. december.

/ritzau/