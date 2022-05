»Han var midtpunktet alle de steder, han befandt sig.«

Sådan siger Michael Idemo, der har kendt Sidney Lee gennem mange år, da B.T. fanger ham på telefonen mandag aften efter den triste nyhed om realitystjernens pludselige død tidligere på dagen.

Michael Idemo ejer spillehallen 'Mr. Muscle' på Bakken, hvor Sidney Lee hang ud så ofte, at folk troede, han var ansat på stedet.

»Han kom her meget, rigtig meget. Han følte sig hjemme og havde altid sin egen lille fest. Han mødte typisk et selskab helt tilfældigt i spillehallen – og det var alle aldersgrupper – og festede videre med dem et andet sted senere,« siger Michael Idemo og fortsætter:

»Han var så festlig, at han måske holdt for meget fest.«

Idemo er trist over nyheden om Sidney Lees død og vil savne hans gode humør.

»Han var altid glad. Jeg har aldrig nogensinde haft problemer med Sidney. Aldrig. Nu har jeg jo en spillehal, hvor der er boksebolde og kommer alle slags typer, men der har aldrig været noget med Sidney,« siger Idemo.

Han fortæller desuden, at realitystjernen trak rigtig mange kunder til spillehallen.

»Alle genkendte ham, og mange ville have en selfie med ham. Og Sidney nød godt af det. Man kunne godt se, at det var vigtigt for ham, at han stadig var 'Sidney Lee' – ham man kendte fra fjernsynet.«

Sidney Lees pludselige død bliver i øjeblikket undersøgt af Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP), da politiet ifølge Ekstra Bladet var til stede, da Sidney Lee mistede livet.

»Jeg kan bekræfte, at der i dag er overgået en sag til Den Uafhængige Politiklagemyndighed. Yderligere kan jeg ikke tilføje,« fortæller Martin Kajberg, vagtchef ved Københavns Politi til Ekstra Bladet.