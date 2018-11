Den britiske popgruppe Spice Girls har besluttet at gendanne gruppen, men der mangler et medlem.

Den britiske popgruppe Spice Girls bliver genforenet. Det oplyser gruppen på det sociale medie Twitter, hvor de har offentliggjort en tourplan for 2019.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters genforenes gruppen ved en række koncerter i Storbritannien i juni næste år.

Spice Girls oplyser, at der i weekenden bliver åbnet for billetsalget.

- Breaking Spice News ... Billetter til salg på lørdag kl. 10.30, skriver gruppen på Twitter.

Det amerikanske underholdningsmedie TMZ skriver dog, at det bliver uden Victoria Beckham.

Det er uvist, hvorfor Victoria Beckham - også kendt som "Posh Spice" - ikke er en del af genforeningen, skriver TMZ.

Med i gendannelsen er derfor de fire andre medlemmer Melanie "Scary Spice" Brown, Melanie "Sporty Spice" Chisholm, Emma "Baby Spice" Bunton og Geri "Ginger Spice" Horner - tidligere Halliwell.

Gruppen blev for alvor kendt i 1990'erne med deres populære musiknumre som "Wannabe", "Spice Up Your Life" og "Stop".

I 1998 forlod Geri Horner Spice Girls, og to år efter brød de resterende medlemmer efter udgivelsen af albummet "Forever", skriver Reuters.

Gruppen blev gendannet på en tour i 2007-2008, og i 2012 gik de på scenen ved De Olympiske Leges afslutningsceremoni i London.

Det vides ikke om gruppen planlægger en tour uden for Storbritannien.

/ritzau/