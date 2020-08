Melanie C - også kendt som Sporty Spice - inviterer til popfest i Amager Bio i København næste forår.

Som en del af de verdenskendte poppiger i Spice Girls har Melanie C været en del af soundtracket på adskillige teenageværelser kloden over op gennem 90'erne.

Men Sporty Spice, som sangerinden også er kendt som, står også på egne ben uden de fire øvrige kryddersild - Victoria "Posh Spice" Beckham, Geri "Ginger Spice" Horner (tidligere Halliwell), Emma "Baby Spice" Bunton og Melanie "Scary Spice" Brown.

Snart udkommer Melanie C's selvbetitlede album, som er det ottende i rækken af soloudgivelser. Og det bringer hende forbi Amager Bio i København den 15. maj 2021 som en del af hendes kommende Europa-turné.

Det annoncerer DTD Concerts i en pressemeddelelse.

Hendes nye album udkommer til oktober, og der er allerede udgivet tre singler, hvoraf den seneste, "In and Out of Love", netop er landet.

Og budskabet i den er meget højaktuelt her under den globale coronapandemi, mener Melanie C.

- Det er så fedt at udgive en rendyrket pop, positiv og sjov sang. Jeg tror, det er lige præcis, hvad verden har brug for lige nu, siger den 46-årige sangerinde i pressemeddelelsen.

Mens hun har lagt verden ned med hits som "Say You'll Be There", "Stop" og den uundgåelige gennembrudsbasker "Wannabe" som en del af Spice Girls, har Melanie C slået igennem som solist med pladen "Northern Star", der indeholdt hits som "I Turn to You" og "Never Be the Same Again".

Som solist har hun flere gange lagt vejen forbi vores lille land. Blandt andet til Smukfest og da hun i 2016 overraskede et fyldt Forum i København som gæst til en koncert med stjerneskuddet MØ, som ofte har nævnt Melanie C som et af sine største musikalske forbilleder.

/ritzau/