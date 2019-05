Viggo Mortensen kritiserer partiet Vox fra den yderste spanske højrefløj for dets brug af karakteren Aragorn.

Den dansk-amerikanske skuespiller Viggo Mortensen mener på ingen måde, at det er på sin plads, at det yderliggående spanske højrefløjsparti Vox har brugt "Ringenes Herre"-karakteren Aragorn til at promovere partiet.

Det skriver han i et indlæg hos den spanske avis El País.

Mortensens indlæg er blevet bragt tirsdag, efter at Vox den 28. april tweetede et billede af Aragorn sammen med teksten "Lad slaget begynde".

Den 60-årige dansk-amerikaner, der bor i Madrid og taler flydende spansk, spiller karakteren Aragorn i den prisvindende "Ringenes Herre"-trilogi.

- Man skal være ret ignorant, hvis man synes, at det er en god idé at bruge karakteren Aragorn fra "Ringenes Herre"-trilogien til at promovere et fremmedfjendsk parti fra den yderste højrefløj ligesom Vox, skriver han.

Vox blev ved det nyligt afholdte valg i Spanien den 28. april valgt ind i det spanske parlament. Partiet fik 24 mandater.

Ikke siden general Francisco Franco døde i 1975, har der været så stort et yderliggående højrefløjsparti i det spanske parlament.

- Jeg har egentlig lyst til at grine af deres uduelighed, men Vox er kommet ind i Spaniens kongres med 24 sæder. Det er ikke en joke, og vi bliver nødt til at være på vagt og være proaktive.

- Ligesom Aragorn er det i Tolkien-sagaen, skriver Viggo Mortensen.

Han tilføjer, at Aragorns værdier på ingen måde passer med Vox'.

- Det er fuldstændig latterligt at bruge karakteren Aragorn - en flersproget statsmand, der går ind for viden om og inkludering af forskellige racer, traditioner og sprog i Midgård - til at retfærdiggøre et politisk parti, der er imod immigration og feminisme, og som er islamofobisk, lyder det.

Viggo Mortensen var nomineret til en Oscar ved prisuddelingen i februar i kategorien Bedste Mandlige Hovedrolle for sin rolle i filmen "Green Book".

