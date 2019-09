Umut Sakarya er hårdt presset af sin manglende kondition under træningen til "Vild med dans".

Han er vant til at mæske sig i frikadeller, kartofler og brun sovs på sin restaurant Guldkroen i København, og i DR3-dokumentaren "Tyrkersvin" har seerne fulgt hans kamp for at opbygge et flæskeimperium.

Sund livsstil og motion har ikke stået højest på dagsordenen hos den 28-årige kok Umut Sakarya indtil nu.

Som forberedelse til efterårets sæson af "Vild med dans" har han de seneste uger været i træningslokalet med sin dansepartner, Jenna Bagge, og det har ikke været uden kvaler for kendiskokken.

- Jeg har virkelig været udfordret af min kondition. Det er svært for mig at holde et højt tempo i halvandet minut. Jeg har astma, jeg er lidt tyk, og jeg har ikke rigtig dyrket sport, så jeg dør midt i dansen, hvor det sortner for mine øjne.

- At se mig danse er ligesom at se gamle rygere løbe, siger han og griner.

Da han begyndte på dansetræningen, fandt Umut Sakarya ud af, at han kunne tiltuske sig en pause, når han greb ud efter sin vandflaske, så han begyndte at bælle vand under træningen.

Men den taktik gennemskuede Jenna Bagge hurtigt.

Hun har nu indført, at parret skal løbetræne ved siden af dansetræningen - selv om det ikke går alt for godt for Umut Sakarya.

- Den anden dag løb vi en tur på 400 meter, hvor jeg døde efter 200 meter.

- Jeg tror aldrig, jeg har løbet længere end det. Jeg prøvede engang i ottende klasse, hvor vi skulle måle, hvor hurtigt vi kunne løbe, men der gav jeg op efter 50 meter, siger han.

Foruden sin dårlige kondition er Umut Sakarya også udfordret af sin koordinationsevne, når hans fødder og ben skal bevæge sig på måder, de aldrig har bevæget sig på før.

Som barn gik han til traditionel russisk dans, men siden er det mest blevet til den type dans, der foregår på natklubber. Det er han til gengæld god til.

- Hvis det var en disciplin i "Vild med dans" at sidde på en stol og sprøjte med champagne, mens Jenna dansede, så havde jeg helt klart vundet, siger han og griner.

Men tv-kokken tager det med ophøjet ro, at dansetrinene og formen ikke sidder lige i skabet endnu.

- Nogle gange synes jeg, det er fedt at være den, der er undervurderet. Jeg er ikke bange for at stille mig op foran folk og optræde. Lige meget hvad, så bliver det sjovt, siger han.

"Vild med dans" har premiere 13. september.

