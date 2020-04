Den amerikanske stod bag hits som "Ain't no sunshine" og "Lean on me". Han døde mandag i Los Angeles.

Den amerikanske soulsanger Bill Withers er død 81 år gammel.

Det skriver BBC.

Han døde af hjerteproblemer mandag i sit hjem i Los Angeles, oplyser familien til nyhedsbureauet AP.

Bill Withers stod bag hits som "Ain't no sunshine" og "Lean on me".

I en erklæring beskriver familien ham som "en ensom mand med et hjerte drevet af at forbinde verden".

- Han talte ærligt til mennesker og forbandt dem med hinanden, lyder det endvidere fra familien.

Med en fattig opvækst i en lille kulmineby i West Virginia efterfulgt af ni år i den amerikanske marine lå det ikke i kortene, at Bill Withers skulle blive en USA's mest anerkendte sangere og sangskrivere.

Men i løbet af sin karriere har han kunnet glæde sig over at have vundet tre Grammy-priser og have været nominere til fire mere.

Desuden har en perlerække af kunstnere taget hans sange på repertoiret: Barbra Streisand, Michael Jackson, Liza Minnelli og Mick Jagger.

Efter at have forladt marinen i 1967 slog Bill Withers sig ned i Los Angeles for at prøve lykken som sanger og komponist.

Først i 1971 lykkedes det ham at få en kontrakt med et pladeselskab, Sussex Records.

Herfra udkom debutalbummet "Just as I am", der omgående blev lovprist af musikkritikere som en sikker klassiker.

Siden er det blevet til en mængde pladeudgivelser og koncertturnéer rundt om i verden.

- Hans musik tilhører for evigt verden.

- I denne svære tid beder vi for, at hans musik kan give omsorg og underholdning, mens hans fans holder deres kære tæt, udtaler familien.

Sangen "Lean on me" er ifølge BBC blevet kædet sammen med coronapandemien den senere tid.

Mange mennesker lægger deres egne versioner af hittet på internettet for at vise støtte til sundhedspersonale og andre arbejdere i vigtige funktioner.

/ritzau/