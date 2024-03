Sam Mendes skal instruere fire film om gruppen The Beatles. Hver film handler om et medlem af gruppen.

Hvis man elsker The Beatles, men synes, at de næsten otte timers dokumentarmateriale, som under navnet "Get Back" i 2021 blev lagt på streamingtjenesten Netflix, var lidt tung at komme igennem, er der godt nyt.

Sony Entertainment Pictures oplyser nemlig tirsdag aften, at man sammen med produktionsselskabet Neal Street Productions har købt rettighederne til at fortælle de fire bandmedlemmers livshistorie i en spillefilm.

Pengemændene har sat instruktøren Sam Mendes på projektet, som skal munde ud i fire film. Hver film centrerer sig om et medlem af gruppen.

- Jeg er beæret over at få lov til at fortælle historien om det største rockband nogensinde, og jeg glæder mig til at udfordre forestillingen om, hvad der udgør en tur i biffen, siger Sam Mendes i pressemeddelelsen.

The Beatles bestod i det meste af gruppens levetid af Paul McCartney, John Lennon, George Harrison og Ringo Starr.

Det er første gang nogensinde, at ejeren af rettighederne til deres livshistorier, Apple Corps, har solgt dem til en spillefilm.

Sam Mendes har instrueret filmen "American Beauty" fra 1999, som vandt oscarstatuetter for blandt andet Bedste Film og Bedste Instruktør.

Han har også instrueret de to James Bond-film "Skyfall" og "Spectre" og står desuden bag krigsfilmen "1917", som også var nomineret til en Oscar i kategorien Bedste Instruktør.

Pippa Harris, som er administrerende direktør for Neal Street Productions, siger, at projektet skal være en "unikt spændende og en episk biografoplevelse".

- Fire film, som er fortalt fra fire forskellige perspektiver, men som fortæller en enkelt historie om historiens mest hyldede band, siger hun.

Der er endnu ikke sat datoer for, hvornår filmene får premiere i biografer. Planen er dog, at det skal blive i 2027, lyder det i pressemeddelelsen.

/ritzau/