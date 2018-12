Når kvindelige skuespillere fylder 45 år, hænger rollerne ikke mere på træerne, fortæller Sonja Oppenhagen.

Sonja Oppenhagen har været skuespiller i mere end 50 år og har spillet med i adskillige teaterstykker, revyer, film og tv-serier, hvor hun blandt andet er kendt for rollen som Vicki Arnesen i "Matador".

Men selv om 70-årige Sonja Oppenhagen har haft utallige roller i sin lange karriere, kender hun til den udfordring, det er at blive ældre i skuespilfaget.

- Det kan være svært for en skuespillerinde at være over 45 år. Der er færre roller, og vi er for mange om buddet. Det er et simpelt regnestykke. Der bliver skrevet mere til mænd, end der bliver skrevet til kvinder, og der bliver skrevet mere til unge, end der bliver skrevet til midaldrende, siger hun.

Og selv om det også kan være svært for en mandlig skuespiller at blive ældre, oplever Sonja Oppenhagen alligevel, at kvinder er mere udfordret.

- En mand må gerne være midaldrende og have grå hår og høje tindinger. En gråhåret kvinde? Nej. Det er ikke så spændende. Medmindre det er en speciel rolle, og det er en speciel skuespillerinde, man vil have. Sådan er vilkårene, siger hun.

Da Sonja Oppenhagen selv blev omkring de 50 år, begyndte hun også at lave sine egne produktioner.

- Man kan ikke sidde og vente på, at telefonen ringer, man skal virkelig gøre mange ting selv og være entreprenant. Det gælder om at have mange skibe i søen, være opsøgende og selv skabe mulighederne, siger hun.

Sonja Oppenhagen har produceret flere forestillinger, blandt andet "Hjertets Sidste Slag" om kærlighedsforholdet mellem de to forfattere Jeppe Aakjær og Marie Bregendal, ligesom hun har lavet forestillingen "Emily Dickinson", som handler om den amerikanske digter.

Lige nu er Sonja Oppenhagen aktuel i forestillingen "I sidste øjeblik", som i skuespillerindens øjne netop handler om at realisere sine ønsker og håb og turde forandre sit liv, også når man bliver ældre.

Men hun har et godt råd til unge skuespillerinder.

- Det er rigtig godt, hvis man også kan noget andet end skuespillet. Tiderne har forandret sig, og der er lukket mange teatre i København. Og selv om der selvfølgelig bliver lavet flere tv-serier, så er det en god idé at have en anden uddannelse i baghånden, siger hun.

- Det er ikke alle, der lykkedes med at kunne leve af skuespillet, og det er vigtigt, at man har en godt arbejdsliv med gode relationer til andre mennesker, siger hun.

/ritzau/