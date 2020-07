Den populære tv-vært skifter skærmen ud med en mikrofon i podcasten "Hvor er mit ansigt".

Sofie Linde er ofte blevet hyldet for at være ligefrem og naturlig, når hun guider seerne gennem liveprogrammer som "X Factor" og MGP, hvor hun ikke er bange for at vise, at hun ikke er helt perfekt og også kan jokke i spinaten.

På de sociale medier har hun ligeledes gjort det til en mærkesag at vise livet bag den glitrende kendisfacade.

Nu deler hun ud af sine egne og andres pinlige episoder i en ny podcast, lyder det i en pressemeddelelse fra Podimo.

- Sofie Linde er Sofie Linde, og hun behøver ikke den store introduktion. Som få tør og formår Sofie at være ærlig og åben omkring de usminkede situationer i livet, hvor vi på godt og mindre godt taber ansigt, fordi vi er endt eller har bragt os selv i en pinlig situation, lyder det fra medstifter og indholdsdirektør, Nikolaj Koppel.

- Det er befriende og helt sikkert også sundt i en verden, der på mange måder dyrker det perfekte. Af den og mange andre gode grunde er vi stolte af at kunne introducere Sofie Linde som ny podcaster på Podimo, siger han.

Podcasten "Hvor er mit ansigt" har premiere på sin første episode mandag, og over de næste uger sendes 20 afsnit i alt.

/ritzau/