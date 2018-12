Tv-værten Sofie Linde kan se frem til sin første jul som mor, og det bliver helt specielt.

Når Disneys juleshow toner frem på skærmen, andestegen er i ovnen, og familier rundt om i landet samles for at fejre juleaften, er det i år en ekstra særlig begivenhed for tv-værten Sofie Linde.

I februar fik hun og ægtemanden, tv-værten Joakim Ingversen, datteren Trine, og dermed er det første gang, at Sofie Linde kan fejre jul som mor.

- Det bliver totalt fedt. Jeg glæder mig dog rigtig meget til, hun får en alder, hvor hun kan forstå sådan noget, som at julemanden og nissen kommer, for på den måde går det jo lidt hen over hendes hoved nu.

- Men jeg er typen, der dødselsker december og julen, og jeg synes ikke, at det er for tidligt med julemusik i midten af november. Jeg har også købt en nissedragt til Trine, fortæller Sofie Linde.

Hjemme hos den lille familie bliver der pyntet op til den store guldmedalje.

- Jeg samler på julekugler, og Joakim synes, det er totalt åndssvagt. Især når jeg køber dem i juni måned. Alligevel synes han, at det er meget hyggeligt, når de så bliver taget frem i december og hængt på juletræet, fortæller tv-værten og griner.

Julen skal i år fejres hjemme hos Sofie Lindes forældre i Odder, og hun kan godt mærke, at det er specielt at skulle spænde en barnestol i bilen på vej hjem til den store aften.

- Man er en familie på en anden måde, vi er en treenighed nu. Det er klart, at det føles lidt mere særligt, at vi nu er tre, der kommer hjem til jul, siger hun.

- Og så er Trine det første barnebarn på min side af familien, så jeg tror, vi kommer til at slæbe så meget legetøj med hjem fra Jylland, siger tv-værten.

Selve juleaften kalder hun "helt klassisk", men den 25. december har hun en tradition, der også i år skal holdes i hævd.

- Jeg er fra en lille by, hvor man går i byen den 25. december.

- Det var ikke så skidesjovt sidste år, da jeg var højgravid, men det er en ret sjov tradition, hvor man møder alle dem fra folkeskolen og gymnasiet og gamle ekskærester. Det skal jeg også i år, og det glæder jeg mig til, siger hun.

En enkelt gang har Joakim Ingversen været med til den årlige komsammen, men i år bliver han hjemme.

- Joakim passer Trine, og så tager jeg min søster under armen, og så skal vi i byen, siger Sofie Linde.

Kort efter nytår, nemlig den 4. januar, er der premiere på "X Factor" på TV2 med Sofie Linde som vært.

/ritzau/