Denne sæson af 'X Factor' har været alt andet end ligetil, og trods sin store erfaring har Sofie Linde haft sit at se til i et show, hvor dommerne indimellem har været ved at rive hovederne af hinanden, og coronasituationen har gjort, at deltagerne har måttet synge for tomme sale.

Alligevel har Sofie Linde sagt ja til at agere værtinde igen, når showet vender tilbage i 2021.

Det afslører TV2.

Sofie Linde var sikker på, at hun ville tage tjansen igen.

»Jeg elsker det. Jeg synes, det er et total fedt job, så da de spurgte mig, blev jeg bare pisseglad og sagde:"But of course,« fortæller hun til TV2.

Sofie Linde har stået i spidsen for det populære program siden sæson ni. Dengang blev "X Factor" sendt på DR.

Ifølge underholdningsredaktør på TV2 Dorte Borregaard er Sofie Linde stadig den helt rigtige til jobbet:

»Vi er mega glade for, at Sofie har sagt ja til endnu en sæson af "X Factor" på TV 2. Sofie er en suveræn dygtig vært med en fantastisk personlighed, og hun styrer X Factor-live med meget sikker hånd fredag efter fredag,« siger Dorte Borregaard til TV2 og tilføjer:

»Det er ikke altid nogen nem opgave, når bølgerne går højt, så det kræver sin kvinde.«

/ritzau/