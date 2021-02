Melvin Kakooza har fået fjernet en hjernetumor. Han skulle have stået i spidsen for X Factors liveshows.

Fire dagen inden X Factors liveshows løber af stablen, har komiker Melvin Kakooza trukket sig som vært, efter han har fået konstateret en godartet hjernetumor, som nu er blevet bortopereret.

Melvin Kakooza skulle ellers have budt seere, dommere og deltagere velkommen fredag aften som barselsvikar for X Factors faste vært, Sofie Linde.

På Instagram sender hun nu en hilsen til Melvin Kakooza i en story.

- Jeg sender al min kærlighed og masser af medvind til verdens bedste Melvin og hans familie. Og så glæder jeg mig til at kysse ham på panden, så snart han er på benene igen, skriver Sofie Linde på det sociale medie.

TV2 oplyste tidligere mandag, at Melvin Kakoozas afløser snart vil blive præsenteret.

Den 29-årige tv-vært har brug for ro til at komme sig, har hans manager, Jakob Riis, understreget i en pressemeddelelse.

Det er godt to måneder siden, at TV2 annoncerede, at Melvin Kakooza skulle vikariere for Sofie Linde, som for nylig har født sit andet barn.

Sofie Linde stod i spidsen for programmets auditionrunder og five chair challenge og fik så følgeskab af Melvin Kakooza på bootcampen, hvor de tre dommere, Oh Land, Thomas Blachman og Martin Jensen, udvalgte deres livedeltagere.

Herfra var det planen, at Melvin Kakooza skulle overtage stafetten til liveshowene, og det valg lovpriste Sofie Linde.

- Det er dejligt, at der kommer en ind, der ligesom mig elsker programmet og formatet. Bare entusiasmen og glæden er der, for det er et rigtig hårdt program at lave, men sindssygt sjovt, og de stolper, der bærer "X Factor", er glæden ved programmet.

- Han kommer til at bidrage med så meget, jeg ikke kan. Melvin er ligefrem musikalsk. Det kan man ikke påstå, jeg er. Jeg tror, at det bliver sindssygt dejligt for alle, at posen bliver rystet lidt, sagde hun til Ritzau i december.

Årets første liveshow i "X Factor" går i luften fredag klokken 20.00 på TV2.

Se Sofie Lindes story her: https://www.instagram.com/stories/sofielinde1/2514712947244526819/?hl=da

/ritzau/