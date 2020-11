Tv-værten modtager Vallø Prisen for sin ekstraordinære indsats for at sætte sexisme på dagsordenen.

Sofie Lindes tale om sexisme giver fortsat genlyd knap tre måneder efter, at hun gik på scenen til årets Zulu Comedy Galla.

Talen satte fokus på MeToo-bevægelsen og hvordan tv-værtinden selv har været ramt af sexchikane og sexisme.

Den skelsættende MeToo-tale får Sofie Linde nu endnu en anerkendelse for.

Den 31-årige tv-vært er årets modtager af Vallø Prisen, som tildeles en person, en forening eller en virksomhed, som gør en særlig indsats for at fremme kvinders forhold.

Med prisen følger 100.000 kroner.

- Det er i den grad et skulderklap og en anerkendelse af mig som person - og vigtigheden af det emne, som jeg tilbage i august ønskede at sætte fokus på. Nemlig ligestilling mellem mænd og kvinder i Danmark. Et kæmpe stort og ydmygt tak herfra, siger Sofie Linde i pressemeddelelsen.

Vallø Stift, som står bag prisen, ønsker at hædre rollemodeller, der gør en ekstraordinær forskel for kvinders værdighed, og som kan være til inspiration for kommende generationer.

De kriterier lever Sofie Linde i allerhøjeste grad op til, understreger kammerherre og hofjægermester Christian Castenskiold, der er kurator for Vallø Stift.

Sofie Linde hædres for sin ekstraordinære indsats for at sætte sexisme på dagsordenen og for at tage et nødvendigt opgør med uhensigtsmæssige strukturer og kulturer på de danske arbejdspladser.

- Det er i høj grad Sofie Lindes fortjeneste, at bekæmpelse af sexisme nu står øverst på dagsordenen på arbejdspladser landet over, siger han i pressemeddelelsen og fortsætter:

- Sofie Linde har kickstartet en vigtig samfundsdebat, som forhåbentlig vil fortsætte værdigt og konstruktivt og gøre en stor forskel for kvinder generationer fremover, siger Christian Castenskiold.

Vallø Prisen er den seneste i rækken over anerkendelser, Sofie Linde har modtaget efter talen, som hun holdt på scenen i Operaen i København den 26. august.

Her fortalte hun, hvordan en "stor tv-kanon" havde afkrævet hende oralsex, hvis hun ville gøre sig forhåbninger om en fremtidig karriere i mediebranchen.

- Jeg er ret sikker på, at du kigger på mig lige nu. Du ved godt selv, hvem du er. Du ved også godt, at jeg sagde nej. Men altså, det gik jo meget godt alligevel, tordnede hun fra scenen.

I oktober blev talen kåret til Årets Tale af onlinemuseet Danske Taler.

Derudover kommer Sofie Lindes dueblå kjole, som hun bar til Zulu Comedy Galla, på Nationalmuseet.

Ifølge Nationalmuseet skal kjolen være med til at fortælle om revolutionen i køns- og sexisme-debatten i Danmark.

