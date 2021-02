Det danske superstjerne par har fået endnu en datter. Parret har i forvejen lille Trine.

Et lille nyt stjerneskud har set dagens lys.

X Factor-værten Sofie Linde og DR-værten Joakim Ingversen er blevet forældre for anden gang.

Det annoncerer det celebre par på Instagram.

- Så kom Søs, skriver Sofie Linde til et billede af datteren Trine, som holder sin lillesøster i armene.

Sofie Linde annoncerede graviditeten i slutningen af august direkte på scenen til Zulu Comedy Galla, som hun var vært for.

Der trak hun kjolen op og fremviste sin spirende babybule og afslørede samtidig, at den gemte på endnu en lille pige.

- Jeg har gjort en masse ud af det. Jeg har købt ny, fin kjole. Jeg har købt hus. Jeg har lavet en baby. Arh, okay, er det ikke lidt meget at gøre ud af det?, jokede hun.

- Men jeg HAR lavet en baby! Jeg er gravid. Jeg er supergravid!, lød det fra scenen til hujende begejstring fra publikum.

31-årige Sofie Linde og 33-årige Joakim Ingversen blev forældre til datteren Trine i februar 2018.

Dengang lavede Sofie Linde også "X Factor", og efter blot to programmer på barsel vendte hun tilbage.

Sådan bliver det ikke denne gang, fortalte hun Ritzau i december.

Melvin Kakooza træder nemlig ind som barselsvikar under alle liveshows modsat sidste gang.

- Denne gang bliver jeg mor til nummer to. Jeg kommer til at have to børn, og det synes jeg, er noget andet. Jeg tror også, det bliver rigtig godt, at jeg ikke skal stå der med lækkende ammepatter og være helt stresset og moragtig, sagde Sofie Linde og uddybede:

- Alt bygger på en mavefornemmelse, og min mavefornemmelse siger mig, at 2020 var lidt af en motherfucker. Så måske er det meget godt lige at tage den lidt med ro og kigge lidt på de børn der og prøve en barsel, som alle siger er så fed. Jeg synes også, det er fint, at seerne får noget nyt at se på.

Under sin første graviditet skrev Sofie Linde en dagbog om forløbet, for den søde ventetid var knap så sød for tv-værtinden.

- Jeg deler mine inderste tanker, fordi jeg har så meget selvtillid som mor, at jeg ved, at jeg er en god mor, også selv om jeg ikke brød mig om at være gravid, fortalte hun Ritzau tilbage i 2018.

- Der sker så meget med ens krop og sind, og jeg kunne ikke finde et fællesskab at tale med det om, uden at jeg følte mig som en dårlig mor eller uden at blive skudt i skoene: "Du har bare at være glad for, at du overhovedet kan blive gravid, for det er ikke alle, der kan det!", sagde hun videre.

Ifølge den prisvindende "X Factor"-værtinde var Trine - eller Trille, som de celebre forældre kalder datteren - som snydt ud af næsen på Joakim Ingversen.

- Jeg håber, hun får lyst hår - det ligner det lidt, at hun gør - men det vil så også være det eneste, hun får med fra mig af udseendet. Men temperamentet minder mere om mit end om Joakims, som er en mere tålmodig og rolig type, sagde "X Factor"-værtinden i 2018.

- Man er i hvert fald ikke i tvivl om, hvad vores datter synes om tingene, lad mig sige det sådan. Hun er overordnet sindssygt glad, men der bliver sagt fra, hvis der er noget i vejen. Det er også godt, for man skal have power, når man er førstefødt, lød det fra Sofie Linde.

Se billedet her: https://www.instagram.com/p/CK601uWlEvy/

/ritzau/