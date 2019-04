Tv-værtinden Sofie Linde har meldt sig klar til X Factor i 2020. Dommerne har ikke taget stilling.

Da Sofie Linde fredag aften kunne afsløre, at "X Factor" vender tilbage næste år med en ny sæson, kunne hun bagefter fortælle, at hun allerede har takket ja til at tage værtstjansen igen i 2020.

Til gengæld er det mere tvivlsomt, om dommerpanelet bliver det samme.

Mest positivt stemt er Nanna Øland, der går under kunstnernavnet Oh Land.

Hun kunne fredag aften overvære en finale, hvor hun ikke selv havde nogle deltagere med, da de var blevet smidt ud af showet inden programmet nåede til den store kulmination.

Det har givet hende blod på tanden til at prøve igen.

- Det er lidt nederen ikke at gå herfra som vinder, så lige umiddelbart ja, siger hun til spørgsmålet om, hvorvidt hun kunne tænke sig at vende tilbage som dommer.

Mere vil hun ikke rigtig sige - andet end at hun i den grad har nydt forløbet.

- Det har været skidesjovt at være dommer i "X Factor". Mest af alt på grund af musikken og alle de musikere, man møder, og alle de talenter man hjælper med at finde deres plads og udvikle sig, siger hun.

Det samme mener Lars Ankerstjerne, der dog ikke vil tage stilling til, hvorvidt han er at finde ved dommerbordet næste år.

- Det har jeg ingen kommentarer til lige nu. Jeg skal først lige komme mig oven på denne her sæson, siger han.

Det samme lyder fra Thomas Blachman, der fredag aften kunne fejre sin deltager, Kristian Kjærlund, der vandt finalen.

Selv om han har vundet konkurrencen de seneste to år, er det ikke sikkert, han vender tilbage næste år.

- Nu skal jeg først lige holde lidt fri og vende tilbage til mit normale liv, siger han.

/ritzau/