I år skal X Factor-værten ikke tømme bryster eller bekymre sig om sin baby under showet.

Da Sofie Linde sidste år tonede frem på skærmen som vært på "X Factor", var det med en nyfødt datter ventende bag ved scenen, og pauserne i programmet blev brugt på at amme og tjekke, om lille Trine nu havde det godt.

I år er det et helt andet scenarie, Sofie Linde går på arbejde til, når hun fredag aften står i spidsen for "X Factor" på TV2.

For Trine er nu fyldt et år, og den lille pige er ikke længere afhængig af sin mors maddepoter. Det betyder, at hun kan blive hjemme sammen med sin far, tv-værten Joakim Ingversen.

- Det giver noget ro ikke at skulle tænke på, om hun nu er ok, og hvordan hun har det, og at jeg ikke har bryster, der bare skal tømmes. På den måde er jeg lidt mere bare mig, og det er ret nice, siger Sofie Linde og uddyber:

- Det gik jo mirakuløst godt sidste år, der var intet. Men stadigvæk har man jo angsten, siger Sofie Linde, der dog fik stor opbakning og hjælp af sine kolleger på programmet, der sidste år blev sendt på DR.

- De var søde til at komme hen til mig og sige, at hun havde det godt, og at hun sov og sådan noget, siger hun.

Joakim Ingversen, der i weekenden var vært på børnenes melodigrandprix, har taget tjansen med at passe Trine fredag aften, mens Sofie Linde er på skærmen.

- Det er klart, at det er en meget mere selvstændig klump kød, vi har nu, og hun kommer til at hygge sig med sin far og sove, siger tv-værtinden.

Mens Joakim Ingversen måske zapper over på "X Factor", så er lille Trine endnu ikke interesseret i at se sin mor på skærmen.

- Hun er rimelig ligeglad med at se mig i fjernsynet, det skal være noget med dyr, siger Sofie Linde og griner.

Selv om det bliver sent fredag aften, før Sofie Linde kan låse sig ind i huset i Klampenborg, hvor hun bor med sin familie, så regner tv-værtinden ikke med, at hun kommer til at sove lørdagene væk.

- Vi har ikke et barn, der står op klokken fem om morgenen, og hendes far kan jo tage hende nogle timer, men jeg tror, jeg savner hende så meget lørdag morgen, at jeg bare er klar til at stå op og spise morgenmad og blive smurt ind i havregryn, siger tv-værtinden.

"X Factor" sendes på TV2 fredag klokken 20.00.

/ritzau/