Når TV2 viser "X Factor" for første gang i 2019, er det fortsat med Sofie Linde som vært.

København. Sofie Linde fortsætter som vært på X Factor, når tv-programmet næste år sendes på TV2 i stedet for DR.

Det oplyser TV2 i en pressemeddelelse.

- Jeg elsker at lave "X Factor", og jeg glæder mig helt enormt til at lave endnu en sæson, siger Sofie Linde om underholdningsprogrammet med musikken i fokus.

- "X Factor" er den største, sjoveste og mest udfordrende opgave, jeg har haft i min karriere som vært.

- Ikke to sæsoner har været ens for mig at lave, og den kommende sæson bliver bestemt ingen undtagelse, siger 28-årige Sofie Linde.

DR har sendt "X Factor " siden 2008. I år viste DR programmet for 11. og sidste gang, da TV2 har overtaget rettighederne.

Med skiftet til TV2 er det også et farvel til DR for Sofie Linde. Foruden at være "X Factor"-vært har hun også været en populær skikkelse blandt børn og unge som vært på både DR Ultra og DR Ramasjang.

På sin instagram-profil takker Sofie Linde DR for ti "fantastiske" år.

- Jeg har taget en svær beslutning. Tiden er inde for mig til at tage springet ud i det store freelancebassin.

- Efter ti fantastiske år på DR var det tid til at prøve noget nyt. Tak til alle jer, som har hjulpet mig. Tak til jer, der både har været søde og hårde ved mig.

- Tak til jer, der smilede på gangen. Tak til jer, der altid fortalte jeres ærlige mening. Tak til alle mine dejlige kolleger på DR, skriver hun efterfulgt af to hjerter.

Sofie Linde er ikke den eneste fra den seneste "X Factor"-sæson, som fortsætter hos TV2.

I sidste måned kom det frem, at Thomas Blachman fortsætter som en af dommerne i "X Factor" på TV2. Blachmans gruppe Place on Earth vandt årets udgave af sangkonkurrencen.

I den seneste sæson var Remee og Sanne Salomonsen de to andre dommere i programmet.

Remee fortsætter ikke i "Factor". Sanne Salomonsen skal være mentor i DR's afløser for "X Factor". Det program hedder "LIVE! - Danmarks nye liveartist". Det får premiere til efteråret.

Ida Corr, Soulshock, Cutfather, Lina Rafn, Pernille Rosendahl, Mette Lindberg og Anne Linnet har været andre dommere i "X Factor".

/ritzau/