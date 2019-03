Thomas Blachman og Sofie Linde var oppe at toppes, da TV2 havde debut på "X Factor" fredag aften.

Der var drama og følelser i kog, da "X Factors" liveshows fredag aften havde premiere på TV2.

Da seerne havde stemt, stod den unge deltager Patrick og gruppen Dr. Rolf og Kanylerne i farezonen, og det var dommer Thomas Blachman, der skulle tage den endelige beslutning om, hvem der skulle sendes hjem.

Det ville han gøre ved at give den deltager, der skulle ryge ud, et kys, men han nåede knap op på scenen, før værtinden Sofie Linde med en meget bestemt mine og hævet stemme bad ham om at sætte sig ned.

- Der skal man mærke sin mavefornemmelse, og der gik min grænse, forklarer Sofie Linde efterfølgende.

- Jeg synes, jeg gjorde ham en tjeneste ved at bede ham om at sætte sig ned igen.

Hun bliver bakket op af Oh Land, der er mentor for grupperne i årets "X Factor".

- Det var på sin plads, at hun bad ham om at sætte sig ned. Jeg er 100 procent på hendes hold. Selvfølgelig skal han ikke op og dødskysse en deltager. Det er ikke Paradise Hotel, siger Oh Land.

Thomas Blachman selv syntes i situationen ikke, at der var noget galt med hans kysse-indskydelse, og efterfølgende mener han ikke, at det rap, han fik over nallerne af Sofie Linde, var helt fortjent.

- Jeg havde ikke selv set det komme, jeg tænkte bare, det var lidt crazy at give sådan et Cæsar-kys. Der er mennesker, der ikke tænker, før de handler, siger han.

- Det var godt, jeg ikke insisterede og begyndte at diskutere med hende, hvem der bestemmer. Men jeg har ikke storhedsvanvid, jeg kan godt give mig, siger han.

Han glæder sig over, at det er slut med de båndede programmer i showet, så seerne får programmet at se uden filter.

- Nu har jeg siddet og set længe nok på reklamer og hygge-nygge, og hvad der ellers sker. Nu er det endelig live. Det er der, jeg har det bedst, der er ikke nogen, der redigerer i noget eller klipper noget ud, siger dommeren.

Om de næste fredage bliver lige så dramatiske, tør Sofie Linde ikke spå om.

- Nu er vi live, og stregerne er kridtet op, og dommerne har noget på spil. Nu kommer følelserne på banen, og så bliver det lidt dramatisk. Men det er live tv, så man ved aldrig, hvad der sker. Det kan være, at alle er fromme som lam næste uge, siger hun.

Thomas Blachman endte med at sende Dr. Rolf og Kanylerne hjem. Der er nu otte deltagere tilbage i showet.

/ritzau/