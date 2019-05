Sofie Linde blev sidste år mor til en lille pige. Det er ofte svært, og det skal vi sige højt, mener hun.

Hun er tv-vært, skuespiller og forfatter - og så er hun mor. Det sidste er ikke altid lige nemt, og det skal der være plads til at tale om.

Det mener Sofie Linde, som er at finde på den røde løber til fredagens store modefest i København ELLE Style Awards.

Hun har skrevet bogen "Fårking gravid - En fremmed flytter ind", som handler om at være gravid og om alle de omvæltninger, der følger med en graviditet.

Nu arbejder hun på bog nummer to.

- Det er skønt at få børn, men det er også fucking hårdt og tit super nederen at være nogens mor. Det her skal være en bog, som andre mødre kan slå op i og tænke: "Åh, jeg er ikke den eneste. Jeg skal ikke have dårlig samvittighed", fortæller hun på den røde løber.

- Det er et solidaritetsmanifest for mødre om alt det, der er skod ved at være mor.

Sofie Linde, der har været vært på "X Factor" siden 2016, fik sidste år datteren Trine med sin mand, Joakim Ingversen.

- Jeg har en sund og rask pige, og hun er ved at blive et rigtigt menneske, så vi diskuterer også. Det er jo fucked up at diskutere med et lille barn på omkring 1 år, men hun har det vildt og godt, fortæller Sofie Linde.

Om parret skal have flere børn, hersker der ingen tvivl om.

- JA! Det skal vi, men ikke lige foreløbig.

Udover sin bog er Sofie Linde en af deltagerne i den kommende sæson af programmet "Stormester".

