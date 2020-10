Den danske skuespillerinde landede en rolle, hun måtte knibe sig selv i armen over, med "The Undoing".

Selv om Sofie Gråbøl i årtier har landet den ene rolle efter den anden både herhjemme og i udlandet, så var der intet "business as usual", da hun fik tilbudt rollen som statsanklageren Catherine Stamper i HBO-miniserien "The Undoing".

Serien, der har danske Susanne Bier i instruktørstolen, har nemlig skuespillere som blandt andre Nicole Kidman, Hugh Grant og Donald Sutherland på rollelisten - navne i den helt store kaliber inden for faget.

- Det her projekt er for mig på så mange planer helt ikonisk. Det er sådan et knibe-sig-i-armen-projekt. Det er første gang, jeg har arbejdet i USA, og så var det i New York af alle steder. Og så den kaliber af filmstjerner, der er med! Det er nogle af verdens bedste skuespillere, hvis du spørger mig, siger Sofie Gråbøl.

Derfor var det heller ikke helt uden nerver, Sofie Gråbøl havde første dag på settet.

- Alle mine scener foregår i en retssal, hvor der sad hundrede statister på tilskuerrækkerne og så lige Nicole Kidman, Hugh Grant og Donald Sutherland - plus et hold på hundrede mennesker, husker Sofie Gråbøl.

- Min første scene var åbningsmonologen, som anklageren og forsvareren har ret til at fremlægge i en sag. Og der må jeg ærligt indrømme - for de sad der alle sammen - at jeg var virkelig nervøs, siger hun.

Det kan lydmanden på tv-serien bevidne, siger hun og griner.

- Jeg var så nervøs den første dag, at mit hjerte galopperede afsted. Da jeg kom dagen efter, og lydmanden skulle sætte min mikrofon på, spurgte han, hvordan jeg havde det, og så sagde jeg, at jeg havde det rigtig godt, men at jeg godt nok havde været nervøs dagen før, forklarer Sofie Gråbøl.

- Og så sagde han, at det vidste han godt, for mit hjerte havde hamret så hårdt, at det var gået i lyden. Det havde han aldrig oplevet før. Det lå simpelthen som et technobeat under mine replikker, som han måtte rense af bagefter. Så det var en heftig første dag. Jeg kunne godt mærke, at der var noget på spil, siger hun og smiler.

Da den første dag var overstået, kunne hun virkelig nyde det.

- Jeg følte det virkelig, som om jeg var med i en film - det var jeg jo så også - men det var vitterligt denne der følelse hele tiden af: "Tænk, at jeg står her i det her jakkesæt og spankulerer rundt i denne her retssal!". Det hele var så ikonisk, siger Sofie Gråbøl.

I serien følger man Grace og Jonathan Fraser - spillet af Nicole Kidman og Hugh Grant - der lever det perfekte liv på Manhattan med deres søn, Henry. Men et voldsomt dødsfald fører en række gruopvækkende afsløringer med sig, og pludselig er intet, som Grace troede, det var.

Sofie Gråbøl begyndte allerede at forberede sig på rollen hjemme i Danmark flere måneder før optagelserne. Her fik hun tilkoblet en såkaldt dialogue coach, der skulle hjælpe hende med at finde den helt rigtige newyorker-dialekt.

- Når jeg har lavet tv i England, har min danske accent været velkommen, men her, hvor jeg skal spille statsanklager, som Catherine Stamper jo er, spiller jeg en, der som minimum er uddannet i New York - hvis hun ikke også er født der, forklarer Sofie Gråbøl.

Derfor gik hun i skarp træning for at lægge sit skoleengelsk fra sig. Træningen foregik over Skype, og så fik skuespillerinden også sine replikker indtalt af coachen, så hun kunne gå herhjemme og øve sig.

- Det er et meget nørdet arbejde at gå helt ned i lydene og de enkelte ord. Og det var sindssygt sjovt, siger Sofie Gråbøl.

Hun har tydeligt kunnet mærke, at budgettet på Susanne Biers dramaserie har været skyhøjt og ambitionerne lige så store.

- For eksempel var der tid til at få installeret mig i New York, lang tid før jeg skulle optage, så jeg havde tid til at lave research og for eksempel kunne følge en masse retssager.

- Og når man kommer med sådan en HBO-produktion i ryggen, så åbner de mest fantastiske døre sig også, så det skaffede mig adgang til at tale med meget kompetente mennesker inden for retssystemet, fortæller Sofie Gråbøl.

Skuespillerinden fik tilbudt rollen i "The Undoing" uden at skulle til casting først - Susanne Bier fortæller, at hun med det samme kunne se Sofie Gråbøl for sig som Catherine Stamper og specifikt ønskede hende til rollen.

De to har arbejdet sammen flere gange i Danmark før og har kendt hinanden, siden de var helt unge.

- Det var simpelthen så flot at se hende i aktion derovre. Alle de scener, jeg var med i, var så grandiose med tre kameraer og 100 statister. Bare det at skulle overskue dét rent teknisk er krævende for en instruktør, forklarer Sofie Gråbøl.

- Og at se hende så ubesværet dirigere rundt med flere kamerahold og samtidig have så meget overskud! Hun er så kompetent og dygtig, roser Sofie Gråbøl instruktøren.

Hun mener, at Susanne Biers stærke mavefornemmelse og direkte facon gør hende skattet af skuespillerne.

- Jeg kunne se, hvordan de her store filmstjerner nød at arbejde med Susanne. Det kunne ikke falde hende ind at være kalkulerende eller indsmigrende. Hun er altid sig selv, og det kan man mærke, forklarer Sofie Gråbøl.

- Hun sidder ikke og tænker: "Bliver den filmstjerne nu sur og låser sig inde i sin trailer, hvis jeg siger det her?". Hun tækkes ikke nogen. Men samtidig er hun ekstremt moderlig og et dybt loyalt menneske. Og det er tydeligt, at de mennesker, der arbejder sammen med hende, rigtig godt kan lide det, siger Sofie Gråbøl.

"The Undoing" havde premiere på HBO den 26. oktober.

/ritzau/