Søs Wollesen har, siden hun var barn, elsket grøntsager og levet sundt. Hun dyrker regelmæssigt motion, og så holder hun lige nu skarpt øje med, hvor mange minutter dagen tiltager med hver eneste dag.

Hvilken rolle spillede sundhed i din barndom?

»Uden at skulle lyde småfrelst, så har jeg alle dage været glad for frugter og grøntsager, og knapt så meget for slik og sodavand. Som barn sneg jeg mig ud i køkkenet om aftenen og tømte gryderne for grøntsager, selv om de nok skulle være gemt til næste dag. Meget tidligt i mine teenageår var der nogen, som sagde til mine forældre, at jeg nok blev vegetar. Jeg anede ikke, hvad det var, men jeg kunne lide ordet og syntes, at det passede på mig. Og jeg var da også vegetar fra jeg var 16 til cirka 24, men langdistanceløb gjorde, at jeg manglede næringstyngde, og jeg inddrog derfor fisk og fjerkræ i min kost. Sådan er det også i dag.«

Hvad er sundhed for dig i dag?

»Jeg tænker aldrig over at 'leve sundt', for jeg har altid gjort det og har ikke lyst til andet. Min krop får, hvad den skal have – friskt, farve- og næringsrigt. Dét giver energi. Og så betyder motion ekstremt meget for mig, og jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har holdt pauser. Og jeg elsker at grine og gør det meget hver dag. Jeg udnytter hvert et vågent minut, for livet er for mig det bedste sted at være.«

»Men da jeg er 54 år gammel, tænker jeg også i forebyggelse. Jeg er for eksempel gået i gang med at få rettet mine tænder og mit tandbid. Det er ellers ikke noget, jeg har tænkt over. Ikke før at jeg så nogle gamle billeder. Ups. Jeg mærker allerede færre spændinger i min kæbe og ikke mindst på mit tandbid. Det er lidt vildt.«

Foto: Privat Vis mere Foto: Privat

Hvordan giver du dig selv den bedste start på dagen?

»For mig er et stort glas vand med masser af limesaft i en fantastisk start. Derefter en god kop kaffe med økologisk sødmælk. Og fra d. 27.12 til den 27.6 tjekker jeg hver dag, hvor mange minutter dagen er tiltaget med.«

Hvilken vane vil du helst ændre?

»Jeg skal blive bedre til at sige »det skal jeg lige undersøge«, før jeg bare siger ja. Jeg føler mig dog topprivilegeret og synes, at det meste at det, jeg bliver spurgt om, er spændende.«

Foto: Privat Vis mere Foto: Privat

Dit bedste råd til en sund hverdag?

»Dyrk dine relationer, grin dagligt og spis godt og nærende, men kun til du ikke længere er sulten.«

Blå bog Søs Wollesen, 54 år.

Læge, akupunktør og psykoterapeut. Udkommer med ny bog slut maj om antiinflammatorisk kost og livsstil for plus 40 årige.

Mor til Nicolas, 28, og Emil, 19



Artiklen er bragt i samarbejde med Alt.dk.