Det er ikke længere udelukkende en fryd at plante stauder i timevis, siger havelegenden til Billed-Bladet.

I 28 år har Søren Ryge sendt liveprogrammer fra sin have på Djursland, men nu er det slut.

Det annoncerede den legendariske haveentusiast tilbage i august foran snurrende kameraer under en udsendelse, der dermed blev den sidste i rækken.

I et nyt interview med Billed-Bladet fortæller den 75-årige DR-profil, at han er begyndt at føle sig gammel.

- Det er kommet snigende. Ikke at jeg føler mig syg og elendig, men min energi er blevet mindre. Det er ikke sådan, at jeg absolut ingenting orker. Men jeg gider ikke, siger Søren Ryge til ugebladet.

Han fortæller videre i interviewet med Billed-Bladet, at han ikke længere glædede sig lige så meget som førhen til at vise seerne rundt i sin celebre have.

Og uden den følelse var han bange for, at seerne skulle opdage, at hans havevandringer ikke længere var båret af samme lyst som tidligere.

Han har faktisk ladet noget af haven passe sig selv.

- For et par år siden var det mig en selvfølgelig fryd at hakke og luge og plante stauder i fire timer, men det er det altså ikke mere. Og jeg er heldigvis sådan indrettet, at det ikke efterlader mig med nogen som helst form for stress eller ærgrelse. Jeg er egentlig ret ligeglad, siger han til Billed-Bladet.

Den piberygende, selvudlærte haveekspert har gennem årene fået et stort publikum. Og selv om de ikke længere kan se med direkte fra haven i Djursland, kan de glæde sig over, at Søren Ryge ikke afviser at vende tilbage på tv.

Det sagde han til DR tilbage i august.

- Vi har en aftale om, at hvis jeg på et tidspunkt får en vildt god idé til et program, så siger jeg det til DR - og får de en idé til et program, så kontakter de mig. Vi har jo arbejdet sammen i 42 år efterhånden, så vi kender hinanden godt, lød det dengang fra haveconnaisseuren.

/ritzau/