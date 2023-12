Parkinsons sygdommen eller operationen, som mindsker symptomerne, begrænser ikke Søren Østergaards ambitioner for Zirkus Nemos 25-års jubilæumsshow.

Søren Østergaard, indehaver af Zirkus Nemo, har fået foretaget et indgreb mod Parkinsons sygdom, som medicin hidtil har kunnet holde i ro.

- Operationen er nu lykkeligt overstået og 100 procent vellykket, understreger hans hustru, Lisbet Lundquist, i en pressemeddelelse til Ritzau forud for den kommende TV 2-dokumentar "Søren Østergaard - da min hånd begyndte at ryste", som foruden hans virke som entertainer kommer omkring diagnosen.

Søren Østergaard fik konstateret Parkinsons sygdom for en række år siden og har nu fået foretaget den symptomlindrende operation dyb hjernestimulation (DBS), som mindsker rysten og stivhed.

Parkinsons sygdom skyldes tab af nerveceller i hjernen. Det går særligt ud over de celler, som udskiller signalstoffet dopamin. Mangel på dopamin kan give langsomme og træge bevægelser, stivhed i arme og ben og rysten.

Selv om Parkinsons sygdom ikke kan helbredes, kan medicin og behandlinger lindre symptomerne og bremse udviklingen.

Med det foretaget er Søren Østergaard mere end spændt på sit sølvjubilæum næste år. Her fejrer den 66-årige entertainer 25 år i manegen med Zirkus Nemo.

År efter år er ambitionen at overgå sig selv, og sølvjubilæet bliver ifølge Zirkus-direktøren spektakulært.

Parkinsons sygdommen begrænser ikke ambitionerne og showet eller påvirker hans præstation, understreger Lisbet Lundquist.

I den seneste forestilling satte Søren Østergaard rekord i, hvor mange af hans velkendte karakterer som var i manegen. Der var blandt andre gensyn med Målermanden, Marianne, Bager Jørgen, Kim Tim og Smadremanden - bare for at nævne et udpluk.

Og Søren Østergaard tør godt at love, at jubilæumsshowet bliver større, vildere og sjovere end nogensinde.

/ritzau/