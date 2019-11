Det har været fysisk udmattende og "dødanstrengende" for Søren Malling at indspille tv-serien "Forhøret".

Det er et mættet og intenst krimidrama, som instruktør Christoffer Boe har kastet sig over med tv-serien "Forhøret", som handler om efterforskeren Bjørn, der sætter sig for at undersøge sin datters død.

Fælles for seriens otte afsnit er, at de hver især er optaget på én location, hvor det hovedsageligt er Ulrich Thomsen og én anden skuespiller, der er med i hvert afsnit.

Derudover er dialogerne og scenerne meget lange sammenlignet med andre tv-serier.

Det har gjort det til en anderledes og intens serie at optage, fortæller skuespiller Søren Malling, som spiller hovedkarakteren Bjørns chef.

Lidt for intens faktisk.

- Det var en spændende opgave, men det var eddermame også hårdt at optage. Tv-serier er inden for de seneste ti år blevet designet til at have ret korte scener, men her var der sindssygt meget tekst og rigtig lange takes. Det gør det skide svært at bevare koncentrationen.

- Skuespillere, der laver meget teater, ville sikkert sige: "Slap dog af, vi er på scenen hele tiden". Men selv på teatret kan man momentvis zone ud. Her var vi massivt på foran kameraet hele tiden, og alt hvad man laver afslører, om man er til stede eller ej. Det var sindssygt hårdt, siger han.

Når Søren Malling normalt optager en tv-serie, varer et take typisk et sted mellem 30 sekunder og et minut, før der bliver råbt "tak", og man går videre og optager fra en ny vinkel.

- "I Forhøret" varede et take ofte ti minutter, og man skulle virkelig kunne mange ord på en gang. Det var fysisk udmattende, siger han.

Men når det er sagt, var det også en spændende udfordring, tilføjer den 55-årige skuespiller.

- Da man ligesom kom ind i det og forstod metieren, så var det også en fed oplevelse at være så længe i det samme øjeblik og føle sig tilpas i det. Det var som om, at kagen blev lidt større, og man kunne faktisk godt spise den uden at blive dårlig undervejs, siger han.

Søren Malling har stor respekt for instruktør Christoffer Boe, som han også har arbejdet sammen med på filmen "Alting bliver godt igen" og TV2-serien "Kriger".

Han vil til enhver tid sige ja, hvis Christoffer Boe ringer med et tilbud om en ny rolle. Men lige nu skal han have en pause fra de lange dialoger og scener.

- Jeg har ikke lyst til at arbejde på den måde igen lige foreløbigt. Det var en god oplevelse, men nu skal jeg lige have en pause fra det, siger han.

/ritzau/