Ifølge Søren Malling har han alderen til at spille politidirektør, og det er lige nøjagtigt det, han gør i den nye Afdeling Q-film, "Den grænseløse".

Når andre bladrer i en bog og nupper den med under dynen inden sengetid, klapper Søren Malling sin bærbare op.

- Jeg har lige haft en samtale med min kone, om at det måske er en dårlig vane. For hvis ikke computeren er der, eller der ikke er noget strøm på den, kan jeg ikke falde i søvn. Jeg skal have et eller andet kørende, fortæller Søren Malling.

- Jeg har fået et godt råd af min yngste datter: "Du skal bare ligge og tælle, far". En kasse øl, to kasser øl eller sådan noget - men det virker ikke.

Han har forsøgt at komme til det sidste punktum i Jussi Adler-Olsens første Afdeling Q-krimi, "Kvinden i buret".

Men den fandt Søren Malling simpelthen så ubehagelig. En kvinde spærret inde i et iltfattigt rum! Det er en syg mands tanker, tænkte Søren Malling og smækkede bogen sammen igen.

- Jeg har aldrig været særligt god til at læse bøger. Jeg har lavet alt muligt andet end at læse. Men jeg har en ambition om, nu hvor jeg fylder 60, at det måske er noget af det, jeg skal tage fat i, funderer han.

Stort set det eneste, Søren Malling læser, er manuskripter. Men ikke, da den sjette filmatisering af Jussi Adler-Olsens Afdeling Q-krimier, "Den grænseløse", landede i postkassen.

Den står den prisvindende instruktør Ole Christian Madsen - OC blandt venner og kolleger - bag kameraet på.

Ham kender Søren Malling helt tilbage fra 90'erne.

Søren Malling gik på skuespillerskolen, samtidig med at Ole Christian Madsen i samme periode gik på Den Danske Filmskoles instruktørlinje - i øvrigt sammen med holdkammerater som Per Fly og Thomas Vinterberg - og her filmede de aspirerende skuespillere med de aspirerende instruktører.

Siden da har Søren Malling ikke rigtigt arbejdet med nogen af dem.

- Der skulle gå 30 år, og så var det OC, der var instruktør på den her, siger Søren Malling om "Den grænseløse".

- Hvis OC spørger, så må det være, fordi han synes, jeg passer ind. Jeg læste sgu ikke engang manuskriptet. Det var fra det blanke papir. Det er meget sjældent.

- Jeg plejer ellers at læse... noget. Men jeg vidste godt, det var en genreting, det der, og jeg elsker selv krimier. Det er jeg nødt til at indrømme, siger Søren Malling.

- Jeg ved godt, folk hader det i dag - der er jo så mange crime cases i verden, så man næsten kaster op. Men der ér bare noget fascinerende ved det, og så tænkte jeg: "Nu har jeg nået en alder, hvor jeg godt kan spille en politidirektør", og det er jo også det, jeg spiller.

"Den grænseløse" kan ses netop nu i biograferne landet over. Seriens sjette film tager som sine forgængere afsæt i politiets afdeling for henlagte sager, Afdeling Q, som mod sin vilje involveres i en for længst lukket sag om en ung bornholmsk kvindes død.

Sagen, der officielt blev skrinlagt som en trafikulykke af blandt andre Bak - i skikkelse af Søren Malling - har drevet Carl Mørcks gamle ven og kollega i døden - bestyrtet af mistanken om, at der lå en forbrydelse bag.

Det bringer Afdeling Q - Carl Mørck, Rose og Assad spillet af henholdsvis Ulrich Thomsen, Sofie Torp, og Afshin Firouzi - på sporet af en fordækt, soldyrkende kult.

I de første film var det Nikolaj Lie Kaas, Fares Fares og Johanne Louise Schmidt, der spillede den kendte trekløver.

Men det er ingen hemmelighed, at Jussi Adler-Olsen var utilfreds med de første filmatiseringer af sit krimiunivers. Og siden blev rettighederne overdraget fra Zentropa til Nordisk Film.

I samme ombæring skulle rollelisten skiftes ud.

- Jeg kan huske, at et af formiddagsbladene lavede sådan en top-10-afstemning af, hvem der skulle være den nye Carl Mørck. Der var jeg faktisk nummer et til at blive den nye Carl Mørck. Det var jeg da meget benovet over, men det blev så Ulrich.

- Man kunne endda bette på det. Jeg tror også, jeg bettede på mig selv, selv om jeg tænkte: "Hvad fanden, det bliver jeg jo aldrig". Sådan er det. That's life. Men jeg skal da ikke sige nej til trods alt at være med, siger Søren Malling.

