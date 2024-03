Musikeren Søren Huss og kæresten, Camilla Nerstrøm, har udvidet deres sammenbragte familie med en lille ny.

2024 er begyndt med et brag.

Musikeren Søren Huss afslører nemlig nu, at han er blevet far igen, efter at hans kæreste, Christina Nerstrøm, har født parrets første fælles barn.

Det skriver den kendte musiker i et opslag delt på Facebook.

- Her i sidste halvdel af januar blev jeg far igen, og et par uger senere fik jeg sendt min femte plade til tryk. Alt er godt, og både barn og plade er stærke, smukke og velskabte ... Glæder mig, til vi ses i april rundt om i landet, lyder det fra den nybagte far.

Barnets køn var under graviditeten hemmeligt, og netop det var ønsket fra Søren Huss. Det fortalte den anerkendte musiker i et interview med Politiken tilbage i november 2023.

- Jeg kan godt lide, at det bare er et menneske, der kommer ud. Med det er jeg old school, sagde Søren Huss i interviewet med avisen.

I et byhus i Nyborg bor familien, der også tæller Christina Nerstrøms datter fra et tidligere forhold samt den 48-årige musikers store datter, Ronja, og nu den lille ny.

Søren Huss fik datteren Ronja med sin daværende kæreste, der omkom i en ulykke få år efter.

Musikeren er kendt som forsanger i rockbandet Saybia, men har også udgivet soloalbums. Han har desuden medvirket i programmet "Toppen af poppen" på TV 2.

I 2021 måtte Søren Huss trække stikket fra rampelyset, da han var blevet ramt af en depression. Med fornyet energi vendte Søren Huss tilbage og genoptog sine koncerter.

I løbet af foråret drager han atter ude på landevejen.

- Landets dygtigste mennesker på lyd og lys og ikke mindst en ny plade i kufferten, afslørede han i et opslag delt på Instagram i november.

/ritzau/