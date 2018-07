Selv om den danske skuepiller for nylig er fyldt 60, har han ingen planer om at stoppe karrieren.

København. Der har aldrig været nogen tvivl i Søren Hauch-Fausbøll.

Allerede fra barnsben drømte han om at blive cirkusklovn, og den drøm gik senere i opfyldelse.

Efter ti forsøg på fire år blev han i 1983 optaget på Statens Teaterskole, og derfra gik det stærkt.

Siden har den prisnominerede skuespiller medvirket i over 50 teaterforestillinger, 40 film- og tv-produktioner og har brugt de seneste 18 somre på enten at spille revy eller lave Cirkus Summarum, blandt andet i signaturrollen Bamse, som han debuterede som for 36 år siden.

- Jeg har haft perioder, hvor jeg har knoklet virkelig meget. Jeg har haft tre forskellige job ad gangen - det kommer jeg også til at have i efteråret.

- Jeg har altid haft svært ved at sige nej, men jeg er begyndt at gøre det. Det har nok noget at gøre med alderen og bevidstheden om, at jeg ikke er 20 mere. Jeg kan ikke klare det samme pres. Jeg har prøvet at være stresset, siger Søren Hauch-Fausbøll.

Det oplevede skuespilleren blandt andet i 1993.

Netop ankommet med nattoget fra Aarhus til København tog han straks på settet for at optage "Familien Andersens julehemmelighed".

Derefter hastede han til ABC Teatret for at lave prøver for bagefter at skynde sig tilbage til Aarhus, så han kunne stå der om aftenen på revyscenen, inden han atter skulle tilbage til København for at spille Putte i julekalenderen igen om morgenen.

- Jeg var lige blevet gift, men jeg var aldrig hjemme. Jeg var hele tiden tre andre forskellige steder. Der var en aften, hvor jeg pludselig så mig selv ud af kroppen svævende under loftet. "Nu dør jeg", tænkte jeg.

- Jeg brød også sammen under optagelserne. Jeg kunne ikke huske en sang, og vi blev ved med at optage om og om. Det brændte helt sammen. Selv om det kun var en kort periode, skal man ikke fortsætte sådan - men sådanne perioder har jeg alligevel haft indimellem, fortæller han.

Søren Hauch-Fausbølls karriere begyndte nærmest allerede, en håndfuld år efter at han kom til verden en sommerdag i 1958.

Allerede som lille optrådte han i sandkassen foran de andre i børnehaven og bladrede forgabt i sin fars filmbøger.

Passionen for skuespil er gået flere generationer gennem familien Hauch-Fausbøll.

Hans bror, Morten Hauch-Fausbøll, er også skuespiller, og hans halvsøster, Katrine Hauch-Fausbøll, er producer, instruktør og blandt skaberne af Bamse.

Skuespil endte også med at få en afgørende rolle, da Søren Hauch-Fausbølls ældste datter, Wilhelmina, kom til verden i 1994.

- Jeg spillede revy i Hjørring på det tidspunkt. Den dag, hun blev født, gik vandet klokken 06 om morgenen, og vi tog på hospitalet. Vi ventede og ventede. Der skete ikke noget, så de sagde, at jeg sagtens kunne tage ind og spille revy. Det gjorde jeg, men mine tanker var et helt andet sted. Jeg kunne intet huske. Der kom bare ord ud af min mund.

- Jeg ringede hele tiden. I pausen fik jeg pludselig at vide, at "nu er det nu", så det var afsted i kostume og det hele. Jeg kørte over for rødt og svedte helt vildt. Der var lidt komplikationer, så hun blev født med kejsersnit, så jeg endte faktisk med at være den første, der holdt hende i armene, fortæller Søren Hauch-Fausbøll.

Livet som skuespiller har også betydet meget tid væk fra familien, og det har været bagsiden af rampelyset.

- Da børnene var små, var jeg meget på turne, selv om jeg ikke var som sømanden, der var væk i flere måneder. Jeg skal ikke tænke for meget over alle de somre, jeg har brugt på skuespillet, for så får jeg dårlig samvittighed.

- Min familie har stået meget igennem, men de har altid støttet mig fuldt ud. Jeg har virkelig altid følt deres opbakning, siger Søren Hauch-Fausbøll, der blev skilt fra sine to voksne døtres mor for tre år siden.

Selv om han for nylig er fyldt 60, har han ingen planer om at stoppe karrieren.

Han kan simpelthen ikke lade være.

- Jeg elsker jeg mit skuespillerliv. Det kan jeg ikke bare fralægge mig. Telefonen ringer bestemt ikke hele tiden, men så kommer der pludselig lige et eller andet, så min kalender er alligevel fyldt, siger Søren Hauch-Fausbøll og fortsætter:

- Næste sommer skal jeg lave revy på Bornholm igen, så heller ingen sommerferie til mig der. I mange år lavede jeg revy på øen, og det er nogle de somre, jeg husker bedst og er mest lykkelig for, når jeg tænker tilbage. Man ved jo godt, at børnene vokser op, men når man kommer op i årene, er familien ikke samlet på samme måde. Den tid savner jeg nogle gange helt vildt.

I 2019 genopstår Bornholmerrevyen, og det betyder, at skuespilleren for første gang, siden Cirkus Summarum slog teltdugene op i 2008, ikke træder ind i manegen.

Bittersødt, konstaterer han.

- Jeg kan godt fælde mange tårer inde i min Bamse-dragt. Den kærlighed og glæde, jeg føler, oplever jeg ikke på samme måde andre steder, men jeg glæder mig stadig meget til at komme tilbage til Bornholm.

/ritzau/