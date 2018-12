Fire af Søren Faulis børn har det hårdt med lydene over middagsbordet, og hans 16-årige datter har gået til psykolog for at håndtere smasken.

»Mine tre store børn lider af det, og nu er min datter på otte år også begyndt at brokke sig over smasken og lyde ved middagsbordet.«

Sådan siger filminstruktøren, reklamemanden og iværksætter bag butikskæden Normal, Søren Fauli, da B.T. fanger ham i hans bil over telefonen.

»Min datter Billie på 16 år gik hos psykolog fem eller seks gange. Hun har lært at lave et lille håndtegn, som hun kan bruge under middagen for at sige: 'Gider du ikke godt lade være med at smaske, far.' Det betyder, hun er generet.«

Udtalelsen kommer efter, at Søren Fauli i radioprogrammet 'Mads og Monopolet' afslørede, at hans datter Billie lever med den psykiske lidelse mysofoni, der kan oversættes som 'had til lyd'.

Dem, der er ramt af sygdommen, kan blive ekstremt irriterede over lyde som tyggen, smasken og gumlen, og ifølge en rapport fra Aarhus Universitet er det en “overset sygdom”.

I Facebookgruppen Misofoni (lydsensitiv) DK har 611 medlemmer fundet sammen for at tale om problemet.

»Selv kan jeg kke høre en skid,« griner Søren Fauli, der ikke selv har problemer med andres lyde og derfor heller ikke var opmærksom på sygdommen.

»Men det hjalp på at forstå det, da jeg skulle til lommerne og betale for en psykolog. Så blev det en god ide at tage det alvorligt. Ellers kunne betalingen jo fortsætte i det uendelige,« joker Søren Fauli, der respekterer sygdommen fuldt ud.

»På en af hendes sidste sessioner var hendes mor og jeg med deroppe,« siger han i bilen og fortsætter:

»Det gør dem desperate, når de har et problem med et lydbillede, der generer dem, og de bare får at vide: 'Åhr, hold kæft', eller 'det er noget pjat'.«

Dem, der smasker, skal vise hensyn og tage folks problem alvorligt, mener Søren Fauli, der selv forsøger at styre sin mundomgang.

Ved hans side i bilen sidder hans næstældste barn, 19-årige Laurits Læssøe Fauli, og lytter med. Han mener, at de fire søskende kan have mindet hinanden om lydene og dermed videregivet irritationerne fra storesøster til lillebror til lillesøstre.

»Min storesøster havde det før mig, og dengang syntes jeg, hun var hysterisk, men så fik jeg det selv. Og så fik de andre det. Og det er jo ikke kun smasken, som irriterer. Irritationen kommer også, når folk de bare spiser.«

Faulis søn sætter sig taktisk

Ifølge den psykologiske praksis Psykologerne.dk kan misofoni skabe 'uhensigtsmæssig undgåelsesadfærd', så man undgår spisen og smasken. Noget, den 19-årige kan genkende.

»Som udgangspunkt forsøger jeg at sætte mig taktisk rundt om bordet. Så langt væk som muligt fra min forældre. Det er helt klart, at mine forældre er de værste. Det er ikke, fordi de smasker mest, men fordi de er mine forældre,« siger han og fortsætter:

»Jeg er ligeglad med, når børn smasker, og det er ikke så stort et problem, når jeg er sammen med mine venner. Med andre ord er der noget psykologisk indblandet.«

En af grundene til, at han også sætter sig taktisk, er, at Laurits Læssøe Fauli er opmærksom på den konflikt, der kan opstå rundt om bordet, hvis man ødelægger den gode stemning.

»Hvis man påtaler det, bliver det værre,« konstaterer han.

Søren Fauli erkender da også, at der kommer en irritation, når det bliver påpeget.

»Det er jo irriterende at blive afbrudt under sin mad. Af og til tænker jeg, om det nu er en god ide, at den og den sætter dig ved siden af mig. Andre gange får jeg også sendt et blik af samme grund,« siger Søren Fauli.

Han mener, at den misofoniramte selv har et ansvar, så begge parter gør en indsats.

»Pointen er, at der kun er en ting at gøre: 'Glem det'. Min ældste datter talte meget om det, da hun var yngre, men har lært at tænke på noget andet. Ligesom jeg er ramt af tinnitus, som jeg også prøver at ignorere,« siger Søren Fauli.

Søren Fauli har i alt fem børn. Udover Laurits har han Alice på fem år, Daimi på otte år, Billie på 16 år og Fanny på 23 år.

Og er der en positiv ting ved misofoni, er det, at en undersøgelser viser, at folk, der er særligt sensitive over for lyde, er mere intelligente end andre. Hvad Søren Fauli kan genkende.



»Ork ja, mine børn er enormt intelligente,« siger Søren Fauli, inden den travle mand skal videre i dagsprogrammet.