Sangerinden Sys Bjerre og musikeren Peter Lützen har fundet kærligheden i hinanden. Nu har de dannet en duo.

Hun har væltet landet med numre som 'Malene', 'Kegle' og 'Alle mine veninder', og han har hittet som en del af gruppen Panamah og dansktopbandet Humørekspressen.

Nu har sangerinden Sys Bjerre og musikeren Peter Lützen dannet en duo, og det er der en ganske særlig grund til.

De to hitmagere har nemlig fundet kærligheden i hinanden. Og den søde musik, der er opstået mellem dem, vil de dele med andre.

I sidste uge udkom de med deres første fælles single, 'Månens Barn', men historien om parret begynder faktisk for mange år siden.

Som børn gik de til violin sammen, men det var først, da Peter Lützens gruppe Panamah for omtrent ti år siden blev signet på Universal, der også var Sys Bjerres pladeselskab, at de begyndte at få øjnene op for hinanden.

»Vi fandt hurtigt ud af, at vi har en fælles kærlighed til kolde øl og god tobak,« fortæller Peter Lützen.

Ofte endte de til de samme fester, og sådan nogen er der en del af i musikbranchen.

Alligevel gik der nogle år, før de for alvor blev interesserede i hinanden.

»Vi har haft mange gode snakke i rygeområder. Men det var først her forrige år, at vi, efter noget med en Tolstoy-roman og noget julehalløj, røg ind i en Instagram-chat, som førte til, at vi mødtes på Amigo Bar samme nat. Der startede den samtale, som har varet i snart to år nu,« fortæller Sys Bjerre.

Mens Peter Lützen fortæller, at han faldt for Sys Bjerre, fordi han sammen med hende føler sig stimuleret både åndeligt og mentalt, så har sangerinden fundet en soulmate i musikeren.

»Jeg følte, at jeg havde mødt en af min egen art for første gang nogensinde. Men det sjove er, at jeg først senere i vores forhold blev helt vildt bevidst om, at den art er menneske. Vi er også meget mere end det, men lige nu, lige her, er vi mennesker,« siger hun.

»Jeg har nok altid haft lidt storhedsvanvid og troet, at jeg kom fra en anden planet, eller på anden måde var helt speciel. Men Peter var lige så speciel som mig, og da det gik op for mig, forstod jeg pludselig, at det er vi sgu alle sammen. Hver og en,« siger Sys Bjerre.

Fra begyndelsen af deres forhold har musikken fyldt meget. I starten var det mest andres musik og deres egne gamle, uudgivede numre, de lyttede til.

Musikken har været deres redskab til at lære hinanden at kende.

»Der har været sådan en 'confession'-agtig stemning, hvor vi spillede gamle lortedemoer og albumtracks for hinanden. Det var meget rensende,« siger Sys Bjerre.

Der gik lang tid, før de skrev den første sang sammen - faktisk hele otte måneder.

»Vi havde ikke et udtalt ønske om, at vi ville skrive musik sammen. Det lå ligesom bare i luften, men vi var begge to underbevidst pissebange for, at vi ikke ville kunne finde ud af det,« siger Peter Lützen.

Titlen på deres nummer 'Månens Barn' stammer fra en aften på Lilleø Festival i 2017.

»Det var blevet sent. Vi havde drukket en del økologiske øl baseret på æble og røget en joint. Rundt om os var der horder af ellevilde, velstillede curlingforældre, der var ved at drikke sig ned og holde fest med tre et halvt års tilbagevirkende kraft,« fortæller Peter Lützen.

»Det var en meget intens energi, og på et tidspunkt fik jeg nok. Jeg vendte mig mod Sys, der stod og smilede med en zenbamses stoiske ro, og jeg sagde: 'Månens barn, jeg finder ro i dit ansigt.' For det var det, jeg gjorde. Havde Sys ikke stået og smilet til mig på den måde, kunne jeg være endt enten midt i festens galskab eller direkte på den lukkede,« fortæller Peter Lützen.

For Sys Bjerre er "Månens Barn' et billede på noget af det, hun håber, de kan give videre til lytterne.

»Den tryghed, man nogle gange har brug for at finde uden for sig selv i en verden, der til tider kan virke totalt kaotisk. For mig har sangen en meget beroligende effekt, og det håber jeg, at den også har på andre,« siger hun.

I løbet af næste år udkommer parret med deres første album.

