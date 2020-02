Søndag blev en ny trailer til den kommende James Bond-film "No Time To Die" offentliggjort under Super Bowl.

Der bliver hæsblæsende action til lands, til vands og i luften, når den 25. James Bond-film, "No Time To Die", får premiere i Danmark om et par måneder.

I hvert fald hvis man skal tro en ny trailer til filmen, som søndag blev offentliggjort under det amerikanske Super Bowl.

I traileren ser man blandt andet James Bond - i skikkelse af skuespiller Daniel Craig - kaste sig ud fra en bro og lave hjulspind i en bil, der skyder ud af forlygterne.

Traileren viser også et glimt af skuespiller Rami Malek, som spiller den primære skurk i den kommende film om agenten fra den britiske efterretningstjeneste.

Rami Malek modtog i 2019 en Oscar for sin præstation som sangeren Freddie Mercury i filmen "Bohemian Rhapsody".

På rollelisten til den 25. film om agent 007 er også dansk-svenske David Dencik, som går i Mads Mikkelsen, Jesper Christensen og Ulrich Thomsens fodspor.

De tre danskere har tidligere spillet skurke i filmatiseringerne af Ian Flemmings romaner om James Bond.

"No Time to Die" får danmarkspremiere den 2. april 2020.

Se den nye trailer her:

https://www.youtube.com/watch?v=7BgcG_l9J0A

