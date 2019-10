Tre klassiske konditorkager satte en stopper for Henrik Lindegaards deltagelse i "Den store bagedyst".

Detr blev udrullet marcipan, pisket cremer og brugt rigelige mængder flødeskum, da der blev serveret alternative kajkager, Sarah Bernhardt og rubinsteinkager i lørdagens afsnit af "Den store bagedyst".

Men afsnittet endte knapt så sødt for den 31-årige Henrik Lindegaard, der som den første deltager måtte forlade årets udgave af konkurrencen.

- En skulle jo hjem. Men jeg havde et spinkelt håb om, at jeg kunne få lov til at gå hjem og øve min finish, fordi jeg jo havde styr på smagene.

- Inden programmet havde jeg troet og forestillet mig, at jeg kunne komme lidt længere. Jeg er jo et konkurrencemenneske. Men de andre var virkelig, virkelig dygtige, fortæller Henrik Lindegaard efterfølgende.

I lørdagens program kunne seerne opleve, hvordan Henrik Lindegaard flere gange var uheldig.

Først i farvoritbagningen, hvor deltagerne skulle nyfortolke den klassiske kajkage. Her valgte Henrik Lindegaard at lave "smilende blå fjollehoveder" med smag af æble, kanel og karamel. Men kagernes knap så sirlige finish og skilte smørcreme efterlod dommerne alt andet end smilende.

Ligeledes gik det galt i mesterværket, hvor den 31-årige tjener i jagten på den perfekte rubinsteinkage piskede flødeskummet for meget, mens vandbakkelserne ikke hævede op.

- Jeg havde en virkelig dårlig dag i teltet. Det er ikke første gang, jeg laver vandbakkelser, men det er første gang, de mislykkedes for mig. Ellers er de altid blevet store og flotte, siger han.

Selv om Henrik Lindegaard havde styr på smagene og forsøgte at redde de skilte cremer med krokant, så valgte dommerne, Markus Grigo og Katrine Foged Thomsen, at sende ham ud af konkurrencen.

- Jeg troede på det til det sidste og blev også lidt overrasket. Jeg prøvede på at holde lidt igen, og så ramte det nok for alvor først i weekenden, efter jeg var kommet hjem, siger han.

Selv fortryder den kage- og danseglade tjener dog ikke, at han den 1. januar impulsivt og med tømmermænd meldte sig til programmet.

For foruden nye venner tager Henrik Lindegaard også en større bevidsthed om, at han er dygtig i det søde køkken.

- Jeg har lært, at det, jeg gør og gjorde, er det rigtige. Jeg har styr på smagene, siger han og understreger, at han har fået mere styr på sin finish i løbet af sommeren.

Mens Henrik Lindegaard måtte forlade konkurrencen, gik det anderledes godt for den 23-årige kunststuderende Frederikke Legaard. Dommerne roste hende for hendes "dejligt krøllede hjerne" og tildelte hende titlen som ugens mesterbager.

Særligt hendes vellignende krebsekager med smag af frisk dild og citron fik stor ros og blev blandt andet kaldt "mindblowing".

- Hvordan gør du det her?, spurgte Markus Grigo, mens han tog sig til hovedet.

"Den store bagedyst" bliver sendt hver lørdag klokken 20.00 på DR1.

