Vicky Knudsen indrømmer, at hun har haft en stejl læringskurve i "Vild med dans".

Så gik den ikke længere for TV2-biologen Vicky Knudsen og hendes partner, Martin Parnov Reichhardt, i "Vild med dans".

Parret, som siden program et har fået ultralave karakterer af dommerkvintetten, er ude af dansedysten, efter seerne stemte musiker Wafande og partner Mie Martha Moltke videre i omdansen.

Der var dog ikke gråd, men grin at spore hos det udstemte par, for modsat de foregående fredage huskede Vicky Knudsen koreografien og formåede at nyde dansen undervejs.

- Det er første gang, jeg ikke er krakeleret, når jeg skulle på gulvet, lyder det fra Vicky Knudsen.

- Jeg synes virkelig, det var en dejlig aften, og jeg vidste godt helt realistisk set, at der var en chance for at ryge ud. Men min læringskurve har virkelig har været stejl, så det var virkelig rart at nyde det.

Parret har også kunnet mærke konkurrencen spidse til.

- De andre er kampdygtige, så det er svært at sige, at det er uretfærdigt at ryge ud nu, selv om vi selvfølgelig gerne ville have været med i længere tid, lyder det fra Vicky Knudsen.

- Jeg tror også, at Martin trænger til, at vi bare kan hygge os, uden at han skal løfte mig psykisk. Han har rejst mig gang på gang, når klappen er gået ned på gulvet i de andre danse.

De foregående uger har Instagrammeren Anders Hemmingsen heppet på parret og opfordret sine over en million følgere på Instagram at stemme dem videre.

Han var også gæst i studiet forrige fredag, men denne uge har der været stille på profilen. Det vurderer parret ikke har betydet noget for aftenens udstemning.

- Vi har jo ikke ligget i toppen på dommernes pointtabellerne i nogle af programmerne, og selv om folk godt har kunnet lide os derude, så er de andre par nu blevet så meget bedre end os, at det ikke gik længere. Vi synes bare, at det er fedt, at vi slutter på vores højdepunkt, siger Martin Parnov Reichhardt.

- I aften kom Vicky ind og viste, hvor meget hun i virkeligheden har lært, og det blev jeg megastolt af, og jeg synes klart, det var hendes bedste dans. Det blev tydeligt, hvor meget Vicky virkelig har knoklet, og hvor meget bedre hun er blevet, fra vi startede. Det kan jeg kun blive stolt af og rørt over.

Med Vicky Knudsen og Martin Parnov Reichhardt ude af dansedysten er der ni par tilbage i jagten efter titlen og trofæet.

"Vild med dans" bliver sendt igen næste fredag fra klokken 20 på TV2 og TV2 Play.

/ritzau/