Han har investeret over 90.000 kroner på at bygge sit eget hjemmestudie i familiens kælder. Han har noder tatoveret om håndleddet. Han har sagt sit job op. Og han har forladt sine forældre og to brødre i Nordborg i Sønderjylland og er midlertidigt flyttet til København.

Vilson Ferati har med egne ord satset alt på musikken. Men fredag aften brast drømmen om at vinde en pladekontrakt og en session med Simon Cowell, da Thomas Blachman sendte Martin Jensens voksne solist ud til fordel for Oh Lands unge artist Solveig.

- Jeg havde lidt set den komme, fordi jeg har været i farezonen før og stod over for Solveig, som Blachman har kunnet lide fra begyndelsen.

- Jeg tænkte bare: "Kom nu videre, bare sig det!" For jeg vidste det godt. Jeg har det virkelig blandet. Det er meget mærkeligt, lyder reaktionen derpå fra Vilson Ferati.

Efter at være havnet i farezonen forrige fredag har Vilson Ferati mærket jorden brænde under sig.

Han vidste godt, at havnede han der igen, så var det ud.

- Hele ugen har været elendig for at være helt ærlig. Jeg burde jo have været glad for at være gået videre, men jeg har haft en mærkelig mavefornemmelse.

- Heldigvis ved jeg bare, at min rejse med musik overhovedet ikke stopper, fordi jeg er ude af "X Factor", understreger den 23-årige sangspire.

Det er kun omkring et års tiden siden, at Vilson Ferati afslørede over for sin familie, at han rent faktisk kunne synge.

Vilson Ferati havde hidtil holdt det for sig selv.

Han begyndte at synge i bilen for at berolige sig selv, når han kørte frem og tilbage mellem hjemmet i Nordborg til Odense Universitetshospital for at besøge sin far, som var indlagt med hjerteproblemer.

Faren er kommet sig igen, og Vilson Ferati bruger ikke længere udelukkende sang som trøst.

Efter at han har mærket, hvad musikken gør ved ham, og han har afsløret sit talent, har han satset alt på det.

- Jeg er nået til fjerde liveshow - det kan jeg kun tage med et smil på læben. "X Factor" slutter alligevel om tre uger, og tre uger går fandeme hurtigt.

- Jeg har ikke bygget et studie i kælderen for over 90.000 kroner for sjov. Det har jeg gjort, fordi jeg har fundet ud af, at min rejse begynder. Og jeg har allerede fået en masse fed feedback fra folk, som har set mig i "X Factor".

Vilson Ferati er udlært i en tøjbutik, men har sagt sit job op for at forfølge drømmen.

- Jeg er ledig og har ikke et arbejde, og det har jeg simpelthen valgt fra, fordi jeg har fundet ud af, at det her er vejen, jeg vil gå, siger han.

- Den startede helt tilbage, da jeg var syv år. Der tog jeg min mors pander fra køkkenet, vendte dem om og begyndte at tromme på dem. Allerede der fandt jeg ud af, at der er noget med mig og musikken.

Vilson Ferati understreger dog, at han godt er klar over, at det er en vanskelig branche at slå igennem i.

- Jeg har sat mig et mål. Og indebærer det, at jeg skal løbe 1000 kilometer om dagen, så fødderne bløder, og jeg sulter for at få succes, så gør jeg det! Så meget vil jeg det - og det er ikke kun på grund af "X Factor".

- Jeg skal ned og sidde i mit hjemmestudie og skrive sange. Og hvis det er, så har jeg også Martins hjælp. Han har sagt, at jeg kan ringe hvert et øjeblik, hvis jeg har brug for noget.

Med Vilson Ferati ude af konkurrencen er der nu seks deltagere tilbage i årets "X Factor".

De går på scenen igen næste fredag til temaet "Spil dansk-dag".

Det kan ses på TV2 og TV2 Play fra klokken 20.00.

