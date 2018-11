Bookmakerne troede på skuespillerinden Molly Egelind. Men det blev Simon Stenspil, der vandt "Vild med dans".

Vinderen af den 15. sæson af "Vild med dans" er skuespilleren Simon Stenspil og hans partner, Asta Björk Ivarsdottir.

De kunne således løfte trofæet efter finalen i det populære danseshow fredag aften i Forum Horsens.

Stenspil og Ivarsdottir sejrede over favoritterne, skuespillerinden Molly Egelind og hendes partner, den professionelle danser Mads Vad.

Ligesom vinderparret er de strøget gennem hele sæsonen uden at skulle dyste i omdans én eneste gang.

Fra starten af dette års "Vild med dans" har bookmakerne ellers haft et godt øje til Molly Egelind, hvis mor, Søs Egelind, dystede i programmet i 2015, men måtte nøjes med en fjerdeplads.

Oddsene på en sejr til den 31-årige skuespillerinde har været ganske lave, siden programmet havde premiere i begyndelsen af september.

Men seerne ville det altså anderledes i finalen.

Simon Stenspil og Asta Bjórk Ivarsdottir har blandt andet danset mod tv-værten Adam Duvå Hall, skuespilleren Esben Dalgaard, tv-værtinden Signe Lindkvist og rapperen Lucy Love.

Det er første gang, Asta Bjórk Ivarsdottir er med som professionel danser i "Vild med dans".

Og det er ikke sket siden sæson to, at en professionel danser er gået hele vejen til finalen i sin første sæson.

Molly Egelind og Simon Stenspil er begge blandt andet kendt fra TV2s sendeflade.

Egelind spiller med i serien "Sygeplejeskolen", mens Stenspil er kendt fra den populære serie "Badehotellet".

Det var egentlig planen, at tre par skulle have dystet i Vild med dans-finalen.

Men da den tidligere professionelle cykelrytter Rolf Sørensen måtte trække sig fra programmet på grund af en skade midt i sæsonen, blev TV2's plan ændret, således at kun to par kunne få lov at dyste om trofæet.

På finaleaftenen skulle de to par danse en dans efter eget valg.

Her havde Molly Egelind og Mads Vad valgt en tango, mens Simon Stenspil og Asta Bjórk Ivarsdottir gik på gulvet i en vals.

Parrene skulle også danse et latin medley sammen med alle de professionelle dansere.

Traditionen tro var samtlige af de tidligere udstemte par fra sæsonen også på gulvet i finaleshowet for at vise, at de endnu ikke har glemt de trin, de har lært i konkurrencen.

Til sidst skulle de to finalepar danse den populære freestyle, hvor parrene får lov at vise, hvad de har lært gennem sæsonen.

Her var der toppoint fra dommerne til både Molly Egelind og Mads Vad og til Simon Stenspil og Asta Bjórk Ivarsdottir.

Det var dog som altid seerne, der endegyldigt besluttede udfaldet af finalen.

/ritzau/