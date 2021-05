På et år brugte Ari Alexander, der er aktuel i gamerserien "Try Hard", omkring 700 timer på et computerspil.

I Viaplays nye komedieserie "Try Hard", der er skrevet af Anders Morgenthaler, har en gruppe unge, spilelskende mænd fået rampelyset.

De spiller computerspillet Counter-Strike og har tårnhøje ambitioner om at bryde igennem som de helt store gamer-stjerner.

Gruppen ville for en håndfuld år siden muligvis have skilt sig ud fra deres jævnaldrende.

Men i dag er interessen for gaming og e-sport støt stigende, og flere end nogensinde før bruger en god del af deres vågne tid bag en computerskærm.

Det samme gælder for Ari Alexander, der udfylder hovedrollen i tv-serien som den spilglade Sebastian.

Faktisk er han selv så glad for computerspil, at han som teenager var ved at blive smidt ud af gymnasiet.

- Jeg havde 30 procents fravær på handelsskolen i løbet af tre år, fordi jeg simpelthen ikke lavede andet end at spille, fortæller den 30-årige skuespiller.

En stor del af hans teenageår og hans 20'ere blev brugt på actionspillet GTA og fodboldspillet Fifa - ofte sammen med vennerne.

Men han har også brugt tid alene bag skærmen. Rigtig meget tid faktisk.

- Jeg var simpelthen nødt til at stoppe med at spille Football Manager, fordi jeg havde brugt 700 timer på det i løbet af et enkelt år, siger Ari Alexander og forklarer, hvorfor han har spillet så meget:

- For mig har det været en måde at komme fri på og rense hovedet, hvis jeg har haft det lidt svært. Så jeg kan virkelig godt se mig selv i min karakter i serien, som 100 procent forsøger at undslippe sin hverdag ved at realisere sig selv i et computerspil.

Og han er ikke alene.

E-sport er uden sammenligning den hurtigst voksende sportsgren i Danmark, viser tal fra DGI.

Det er en verden, der kan kaste absurde pengemængder af sig, hvis man er rigtigt god, og som trækker flere og flere unge til dunkle netcaféer og enorme turneringer med titusindvis af tilskuere.

E-sport-bølgen har dog ikke i samme grad ramt 36-årige Niclas Kølpin, der spiller en af de andre unge mænd i komedieserien.

- Som dreng og teenager spillede jeg meget Fifa, men mit kendskab til e-sport inden for Counter-Strike var før optagelserne beskedent, siger han.

- Men i arbejdet op til og under optagelserne gik det op for mig, hvor seriøs en sportsgren det er, og hvordan fordomme som for eksempel at gamere sidder omgivet af chips og energidrikke, er et unuanceret billede af, hvad det vil sige at være udøver inden for denne sportsgren, siger han.

For fem år siden spillede Niclas Kølpin med i filmen "Sommeren '92" om det danske fodboldlandsholds EM-sejr i 1992, og på flere måder minder den ham om at være med i gamerserien.

- Det er som at være på et sportshold. Jeg lavede "Sommeren '92", hvor jeg spillede Michael Laudrup, og det var lidt den samme stemning. En flok drenge, der mødes over en sport, siger han.

Ari Alexander drager samme parallel mellem fodbold og det skydespil, som er omdrejningspunktet i "Try Hard".

- I militæret bruger skarpskytterne Counter-Strike, fordi det træner deres reaktionsevner. Og angribere i fodbold bruger det på samme måde. Man skal hele tiden reagere, siger han.

De to skuespilleres evner bag computerskærmen kan ses, når "Try Hard" får premiere på Viaplay den 16. maj.

Serien er skrevet af manuskriptforfatter og skuespiller Allan Hyde og tegner og filminstruktør Anders Morgenthaler. Den bliver sendt i otte afsnit i alt.

/ritzau/