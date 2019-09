Fredag aften måtte Marie Bach Hansen som den anden nydanser forlade konkurrencen i årets "Vild med dans".

Der var jive, quickstep, tango og samba på dansemenuen, da tredje program af årets "Vild med dans" fredag løb over tv-skærmen.

Og det blev skuespillerinde Marie Bach Hansen som sammen med sin partner, Martin Parnov Reichhardt, måtte forlade det populære underholdningsprogram.

Parret røg ud som det andet par i denne sæson af "Vild med dans".

Skuespillerinden og Martin Parnov Reichhardt var på dansegulvet i en quickstep, men da dommernes karakterer og seernes stemmer var talt op, måtte parret i omdans.

Her mødte de bordtennisspiller Michael Maze og Mie Martha Moltke, som seerne valgte at stemme videre til næste uge.

Aftenens tema var filmmusik.

Der blev danset til musik fra komedier, musicals og actionfilm, da parrene slog sig løs til blandt andet "Sparklin' Diamonds" fra "Moulin Rouge" og "Stayin' Alive" fra "Saturday Night Fever".

Skuespillerinde Neel Rønholt og danser Michael Olesen imponerede især dommerne med deres jive til sangen "Maniac" fra filmen "Flashdance".

De fik 27 i karakter fra dommerne og blev dermed det par, som høstede den højeste score fra dommerbordet.

- Jeg siger "ja tak" til hele pakken, lød det fra dommer Marianne Eihilt, der blandt andet roste skuespillerinden for at have stor kontrol over sine bevægelser.

I den modsatte ende af skalaen lå kok Umut Sakarya og hans partner, Jenna Bagge.

Parret måtte nøjes med 12 i karakter for deres samba til filmhittet "Love is in the air" fra filmen "Strictly Ballroom", men parret blev altså reddet af seerne.

Sidste fredag måtte sangerinden Anne Dorte Michelsen og hendes partner, Marc Christensen, forlade programmet som de første.

Der er nu ti par tilbage i konkurrencen, der finder den endelige vinder den 29. november ved finalen i Forum Horsens.

"Vild med dans" sendes fredag aften klokken 20.00 på TV2.

/ritzau/