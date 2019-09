Fredag aften røg skuespiller Marie Bach Hansen ud af årets "Vild med dans".

Fredag aften måtte skuespillerinde Marie Bach Hansen og hendes dansepartner, Martin Parnov Reichhardt, som det andet par vinke farvel til årets "Vild med dans".

Den 34-årige skuespillerinde var efter programmet ked af, at danseeventyret sluttede så tidligt.

- Jeg er skuffet, for jeg havde glædet mig til at danse i hvert fald et par fredage mere, sagde Arvingerne-stjernen, umiddelbart efter at hun var røget ud af tv-programmet.

Med rosende ord fra dommerne og en placering midt i feltet, kom det bag på parret, at de røg i den berygtede omdans med tidligere bordtennisspiller Michael Maze og Mie Martha Moltke.

Men de erkender, at det er en del af konkurrencens spilleregler.

- Det er sådan, det er at være med i en konkurrence. Jeg havde forberedt mig på, at tingene kunne vende hurtigt. Så hver fredag vi har danset, har jeg forberedt mig på, at det kunne være den sidste, sagde Marie Bach Hansen og blev suppleret af sin dansepartner:

- Jeg synes, at Marie gjorde det godt, og det var en sjov dans. Så jeg er ærgerlig og overrasket, lød det fra den professionelle danser Martin Parnov Reichhardt.

Skuespillerinden og Martin Parnov Reichhardt nåede i alt at danse tre danse sammen, før de fredag aften røg ud af danseprogrammet. Skuespillerinden håber dog ikke, at danseeventyret slutter med udstemningen af underholdningsprogrammet:

- Jeg tror, jeg kommer til at have dans på hjernen et par uger endnu. Jeg håber at kunne lokke Martin til at træne mig lidt i alle de danse, vi skulle have danset.

- Jeg elsker at danse, jeg synes, det er et sjovt land, som det har åbnet for mig, siger Marie Bach Hansen.

/ritzau/