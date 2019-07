Skuespillerinden Neel Rønholt har sagt ja til at være med i den kommende sæson af TV2's "Vild med dans".

Normalt slår hun sine folder foran kameraet som skuespiller i film og tv-serier som "Min søsters børn", "Sygeplejeskolen" og "Badehotellet".

Men til efteråret skal skuespillerinden Neel Rønholt i stedet vise sine bedste dansetrin for rullende kameraer.

Hun har nemlig sagt ja til at være med i den kommende sæson af "Vild med dans". Det skriver TV2.

34-årige Neel Rønholt har gået til jazzballet, da hun var ti år gammel. Men hun ved ikke, om hun kommer til at klare sig godt, når hun nu skal kaste sig ud i alt fra rumba til jive.

Derfor er det grænseoverskridende for den danske skuespillerinde at deltage i det populære danseprogram, som i tidligere sæsoner har haft over en million seere.

- Der er noget sårbart over at stille sig til skue og sige: "Okay, det her er det bedste, jeg kan. Værsgo at bedømme det", siger skuespillerinden til TV2.

Omvendt glæder hun sig til at overskride sine grænser.

- Alle de ting, som er grunden til, at jeg var så bange, er også det, der gør, at det bliver så fedt. Jeg kaster mig ud i noget, jeg aldrig har prøvet før. Det er med til at gøre, at man forhåbentlig får en stor oplevelse, og så rykker man måske nogle ting ved sig selv, siger Neel Rønholt til TV2.

16. sæson af "Vild med dans" får premiere til efteråret.

Også iværksætter Birgit Aaby, model Oscar Bjerrehuus, sangerinde Coco O., bordtennisspiller Michael Maze og bokser Mikkel Kessler går på gulvet i årets udgave af "Vild med dans".

/ritzau/