Det er angstprovokerende at sige ja til "Vild med dans". Men angsten må vige for lysten for Neel Rønholt.

Der var mange overvejelser, da skuespillerinden Neel Rønholt blev spurgt, om hun ville være med i "Vild med dans".

For selv om skuespillerinden kunne mærke, at hun inderst inde havde lyst til at springe ud i det, så var der noget, der holdt hende tilbage.

- Jeg overvejede meget, om jeg turde. Jeg var lidt bange for det. Bange for at skulle bedømmes for noget, jeg som udgangspunkt ikke kan. Man løber jo den risiko, at man kommer ind på dansegulvet og bare er mega dårlig. Man stiller sig til skue. Det er meget sårbart, forklarer Neel Rønholt.

- Men de grunde, jeg havde til at sige nej, blev egentlig grundene til, at jeg sagde ja. For jeg gider ikke, at frygten skal bestemme over, hvad jeg skal og ikke skal. Det er jo på gyngende grund, man får de store oplevelser, siger skuespillerinden, der blandt andet er kendt fra "Badehotellet", "Mercur" og "Sygeplejeskolen".

For at være helt sikker tog hun veninden Stephania Potalivo, som selv har deltaget i "Vild med dans", med på råd.

- Da jeg blev spurgt, ringede jeg straks til hende. Vi gik en tur i Kongens Have, og så sagde hun til mig, at jeg skulle se på det som en gave, jeg gav mig selv. Og det har hun jo ret i. Det ville være dumt at sige nej, siger Neel Rønholt.

I "Vild med dans" skal hun danne par med den professionelle danser Michael Olesen.

De første timer i træningslokalet har for Neel Rønholt sat streg under, at hun har taget den rigtige beslutning.

- Det har været helt vildt sjovt. Nærmest noget af det sjoveste, jeg nogensinde har prøvet. Det kom lidt bag på mig, hvor sjovt, jeg faktisk synes, det er. Der er noget ved dans, der sætter endorfinerne i gang. Efter den første dag var jeg helt høj, jeg var simpelthen i så godt humør, siger hun.

"Vild med dans" har premiere fredag aften på TV2.

/ritzau/