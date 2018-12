Rosalinde Mynster og Karen-Lise Mynster spiller den samme rolle i filmen "Christian IV Den sidste rejse".

Til daglig deler de efternavn, men i den nye historiske dramafilm "Christian IV Den sidste rejse" deler skuespiller Rosalinde Mynster og hendes mor, Karen-Lise Mynster, også rolle.

Filmen følger Christian den Fjerde i de sidste timer af hans liv. Den berømte konge er alvorligt syg, og med døden i hælene kører han i karet mod København for at dø på Rosenborg Slot.

Undervejs sender kongen bud efter sin ekskone Kirsten Munk, som Rosalinde Mynster og Karen-Lise Mynster portrætterer i henholdsvis en ung og en ældre udgave.

Og selv om de to kvinder ikke har indspillet scener sammen eller brugt lang tid på at udvikle karakteren sammen, så har det været en særlig oplevelse at spille den samme rolle som sin mor, fortæller Rosalinde Mynster.

- Jeg synes, der er noget smukt ved, at min mor og jeg spiller den samme person. Det fik filmen til at føles som et meget nært projekt, og når jeg ser filmen, bliver jeg ret bevæget.

- Jeg synes, det er spændende at se vores ansigter, der smelter sammen, og det er smukt at se, hvordan tiden forandrer folk. Min mors ansigt rummer noget, som mit ansigt ikke rummer endnu, nemlig erfaring og liv. Den difference, synes jeg, er smuk at overvære, siger hun.

Rosalinde Mynster har været med sin mor på teatret og på optagelser, fra hun var helt lille, og selv om der har været perioder, hvor hun har tænkt, at hun absolut ikke skulle være skuespiller, så har hendes mor alligevel inspireret hende.

- Min mor er et forbillede for mig, og jeg synes, hun er en vidunderlig skuespiller. Hendes arbejde har været en vej ind i en verden fuld af fantasi og poesi, som betyder sindssygt meget for mig.

- Men jeg har også brugt meget energi på at finde ud af, hvordan jeg kunne finde min egen vej i faget. Da jeg indså, at jeg skulle være skuespiller, så blev det lige så meget en kamp eller en undersøgelse af, hvordan jeg kunne blive det på min egen måde, siger hun.

At spille den samme rolle som sin mor er ikke det eneste, der har været specielt ved at optage "Christian IV Den sidste rejse".

Hele filmen udspiller sig i den karet, som Christian den Fjerde kører i, og derfor var det et lidt atypisk syn, der mødte Rosalinde Mynster, da hun trådte ind på filmsettet første gang.

- Det var den ultimative filmmagi at stå på det set, for det var bare et stort tomt studie, hvor der stod en karet i, og så stod der skærme på hver side, hvor der blev projiceret landskabsbilleder på, så det lignede, at kareten bevægede sig.

- Kareten var bygget, så den kunne gynge, så der var nogle, der stod og hev i den og skubbede til den, mens andre stod med grene ind over lyset, som fik det til at virke som om, at der var fart på. Det var virkelig magisk, fortæller hun.

I filmen spiller Rosalinde Mynster over for Rudi Køhnke, som har rollen som den unge udgave af Christian den Fjerde. Og det var en speciel oplevelse at sidde nærmest knæ mod knæ i kareten og spille i så lille et rum, fortæller Rosalinde Mynster.

- Vi sad ligesom bare der og var fanget sammen, ligesom karaktererne er. Det gjorde det meget intenst, og man oplever et meget stort fokus på hinanden og de små nuancer i hinandens ansigter, for det er kun der, man kigger hen, fortæller hun.

I modsætning til at være på et stort filmset, hvor man som skuespiller skal bevæge sig og spille med hele kroppen, var det mimikken og de helt små ansigtstræk og blik, der var i fokus i denne film, fortæller Rosalinde Mynster.

- Hvis Rudi (Køhnke, red.) lige smilede på en lidt anden måde, ændrede det måden, jeg spillede på, så det blev meget sanseligt og detaljeret, og det var de helt små ting, som vi gav og tog fra hinanden, siger hun.

"Christian IV - Den sidste rejse" har biografpremiere den 13. december.