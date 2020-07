Den amerikanske skuespiller Nick Cordero er død efter at have været smittet med coronavirussen.

'Jeg kan ikke tro det, og det gør ondt overalt. Mit hjerte er knust, og jeg kan ikke forestille mig vores liv uden ham,' lyder det fra hustruen Amanda Kloots.

Det er på Instagram, at hun fortælle om dødsfaldet. Se hele opslaget i bunden af artiklen

Nick Cordero blev kun 41 år, og de sidste 95 dage af sit liv kæmpede han mod covid-19 på hospitalet, hvor han havde været indlagt i Los Angeles siden marts.

Følgerne af sygdommen betød blandt andet, at han fik amputeret sit ene ben. Han har også ligget i koma, hvorfra han vågnede i maj. Og så tabte skuespilleren sig over 30 kilo.

For kun få dage siden fortalte Amanda Kloots ifølge CNN, at hendes mand 'med 99 procent sikkerhed' også stod foran en dobbelt lungetransplantantion.

»Det ser ud til, at han har røget i 50 år. De er ødelagte,« fortalte hun.

Sammen fik de den etårige søn, Elvis. De blev gift i 2017.

Som skuespiller nåede Nick Cordero at skabe sig en bemærkelsesværdig karriere på hovedsageligt teatret. I 2014 vandt han eksempelvis en 'World Award' og en 'Outer Critics Circle Award' for sin rolle i 'Bullets over Broadway'. Han blev i den forbindelse også nomineret til en 'Tony Award' og en 'Drama Dest Award'.

Det blev dog også til roller på tv. Han kunne således ses i tv-serier som 'Blue Bloods','Law & Order: Special Victims Unit' og 'Lilyhammer'.

På Instagram fortæller hustruen Amanda Kloots, at Nick Cordero var omgivet af sin nærmeste, da han gik bort. Her sang de blandt andet for ham.

'Da jeg sang den sidste strofe for ham 'they’ll give you hell but don’t you light them kill your light not without a fight. Live your life', smilede jeg, for han kæmpede helt sikkert til det sidste. Jeg vil elske dig for evigt, min kære mand,' skriver hun.